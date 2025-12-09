ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

車中泊施設「RVパーク」、京都など4件を追加…全国589件に

日本RV協会（JRVA）は12月9日、4件の「RVパーク」が新たに開設されたと発表した。

JRVAは、快適に安心して車中泊ができる車中泊施設「RVパーク」を全国に広めている。2025年11月には、特徴ある4件のRVパークが新たに開設された。

これにより、2025年12月1日時点でRVパークの数は全国で589件に達し、多くの人が気軽に車中泊を楽しめる環境が拡大している。これからの行楽シーズンの旅行計画に、新たな選択肢となる。

新たに開設された4件のRVパークは、RVパーク たそがれテラスの森と風（三重県）、RVパーク OYR LAND（千葉県）、RVパーク 愛媛・松山・奥道後（愛媛県）、RVパーク 京都・烟河（京都府）だ。

特に「RVパーク 京都・烟河」は夕朝食と温泉がセットで楽しめる施設となっており、人気観光地である京都に新たな魅力を付加している。また、「RVパーク OYR LAND」は静かな環境の中で広々としたスペースを提供し、ゆったりと車中泊が楽しめる。

快適で安心な車中泊の環境は日本RV協会によって全国的に普及が進んでおり、今後も多くの車中泊愛好者に利用されることが期待されている。

《森脇稔》

