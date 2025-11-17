ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

フィアット600に初の黒ボディ、レトロでシックな「ネロ チネマ」登場…150台限定で441万円

フィアット 600 ハイブリッド ネロ チネマ
ステランティスジャパンは、フィアットのコンパクトSUV『600ハイブリッド』の限定車「600ハイブリッド ネロ チネマ」を150台限定で発売した。価格は441万円だ。

600ハイブリッドは、フィアットならではのスタイリッシュなイタリアンデザインに、クラストップレベルの高い燃費性能と充実した運転支援機能を備えたコンパクトSUV。低速時には100%電動走行も可能な新世代のハイブリッドシステムを搭載し、心地よい加速と滑らかな走りで快適な運転を実現している。

今回登場した600ハイブリッド ネロ チネマは、「600ハイブリッド ラ プリマ」をベースに、モノクローム映画のワンシーンから抜け出してきたかのようなレトロでシックな内外装が特長の限定車だ。

600ハイブリッド初となる黒をまとうネロ チネマは、曲面を多用した600のボディラインと調和し、クラシカルで洗練された印象をつくり出す。インテリアには、外装の黒のボディカラーと美しいコントラストを描くよう、アイボリーのエコレザーをあしらった。

さらに、センターコンソール パッド ラ プリマを標準装備することで、統一感と高い質感を実現している。黒の静けさの中に、イタリアの感性と確かな動力を感じられる一台となっている。

《森脇稔》

