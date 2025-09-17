ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

フィアット『600ハイブリッド』、カプチーノクリーム色の限定車登場…419万円

ステランティスジャパンは、フィアットのコンパクトSUV『600ハイブリッド ラ プリマ』の限定車「600ハイブリッド クレマカプチーノ」を150台限定で発売すると発表した。メーカー希望小売価格は419万円だ。

限定車の名前は、イタリア人が日常的に楽しむカフェ文化に由来する。イタリアではカプチーノを飲む際、上に乗ったクリーム（クレマ）だけを最初にゆっくりと味わう習慣があるという。

ボディカラー「クレマカプチーノ」は、そのクリームをイメージした艶のあるスタイリッシュなベージュ色で、600の愛らしいデザインをクールに引き立てる。通常はオプション価格のメタリックカラーながら、価格はベースモデルと同じ設定となっている。

ベースとなる600ハイブリッド ラ プリマは、低速時には100%電動走行も可能な新世代ハイブリッドシステムを搭載。クラストップレベルの高い燃費性能と充実した運転支援機能を備えたコンパクトSUVとして、5月の発売以来好評を博している。

大容量のラゲッジスペースやハンズフリーで開くパワーリフトゲートなど、使いやすさにも配慮されており、デザイン性と走行性、実用性を兼ね備えたモデルとなっている。

《森脇稔》

