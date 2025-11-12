『スター・ウォーズ』公式キャンピングカー、帝国軍の「こだわりの秘密」明らかに…11月15日発売記念イベント開催

トイファクトリーは、映画『スター・ウォーズ』シリーズ公式ライセンスのキャンピングカー「DA VINCI 6.0〈STAR WARS〉EDITION」の発売を記念し、輸入車キャンピングカー専門店「EURO-TOY相模原」にて特別イベント「EURO-TOY STAR NIGHT」を11月15日に開催する。

【画像】『スター・ウォーズ』公式キャンピングカー

イベントは2025年11月15日（土）18時から20時まで開催される。ジャパンモビリティショー2025での発表直後となる限定5台の同モデルを間近で内覧できるほか、開発担当者によるトークセッションで車両の「こだわりの秘密」を深く掘り下げる。

トークセッションでは、「ダース・ベイダー」や「デス・スター」をモチーフとした内外装のデザインに隠された帝国軍の「こだわりの秘密」を開発担当者が解説する。

特別企画として、スター・ウォーズキャンピングカーの車内を特別なフォトスポットとして、プロカメラマンによる無料撮影会を実施。撮影データは後日無料で提供される。スター・ウォーズのコスチュームや関連アパレル・グッズを身に着けての参加も歓迎し、着替え場所や待機場所も用意される。

来場者には限定パンフレットをプレゼントするほか、スター・ウォーズにちなんだ世界観が味わえるスペシャルドリンクも用意される。会場には公式の「等身大 ダース・ベイダー」スタチュー（人形）も設置される。

イベントは会場スペースの都合により事前予約制となっており、参加希望者は11月14日（金）までの申込みが必要。定員に達し次第、受付を終了する可能性がある。

トイファクトリーは2022年からウォルトディズニー社とライセンス契約を締結しており、これまで過去に4つのディズニー公認キャンピングカーを手がけてきた。今回、ルーカスフィルムの公式ライセンスの契約締結を受け、ファン待望の「スター・ウォーズ」キャンピングカーを世に送り出した。

車内に足を踏み入れれば、そこはもう「スター・ウォーズ」の銀河。キャンピングカーの内外装には、帝国の象徴「ダース・ベイダー」や、巨大な戦闘基地「デス・スター」を彷彿とさせる、帝国軍のダークで荘厳な世界観を細部にわたって表現している。