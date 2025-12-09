ホーム モータースポーツ／エンタメ エンタメ・イベント 記事

希少なヒストリックカーの数々…三浦半島に集まる名車たち@ソレイユの丘

三浦半島に集まる名車たち@ソレイユの丘
  • 三浦半島に集まる名車たち@ソレイユの丘
  • 三浦半島に集まる名車たち@ソレイユの丘
  • 三浦半島に集まる名車たち@ソレイユの丘
  • 三浦半島に集まる名車たち@ソレイユの丘
  • 三浦半島に集まる名車たち@ソレイユの丘
  • 三浦半島に集まる名車たち@ソレイユの丘
  • 三浦半島に集まる名車たち@ソレイユの丘
  • 三浦半島に集まる名車たち@ソレイユの丘

神奈川県横須賀市の「長井海の手公園ソレイユの丘」第3駐車場及びヒルトップ広場で12月6日、「三浦半島に集まる名車たち@ソレイユの丘 Presented by RevivalCAFE」が行われ、1925年から現在まで造られたエポックメイキングなクルマなど約250台が集まった。

【画像全47枚】

主催の「リバイバルカフェ」は地元・三浦市にある、築100年の蔵を手作業で再生したカフェ。自らトライアンフ『スピットファイアMK.1』（1965年）に乗る三崎由湖（※）代表らのもとに、様々なジャンルのクルマ愛好家が集う場所となっている。　※崎はたつさき

そのリバイバルカフェが2023年にオープン5周年としてこの場所でクラシックカーを中心としたイベントを開き、200台を超える名車が集まるなどした。第2回目となる今年は2025年が昭和100年ということにちなみ、「名車で振り返る昭和100年史」として企画。その自動車文化を彩った様々なクルマが集うこととなった。

会場となるソレイユの丘は、富士山や相模湾に臨む、広々としたエンターテイメントパーク。レストランやドッグラン、キャンプ場、温泉のほか、ジップラインやアスレチックなども楽しめる。駐車場も広大で、今回のようなクルマのイベントにも絶好の場所となっている。

開会式で三崎代表は「今年も幅広い年代のクルマがエントリーしました。1925年から2025年までのクルマの旅を楽しんで下さい」とあいさつ。若手ボランティアらからサプライズで花束を贈られ、笑顔で記念写真に納まっていた。

車両は、1925年から2025年までの、それぞれの10年間に造られた印象的なクルマの展示と、国・メーカー・モデルなどを年代順に並べた展示、女性オーナーの車両展示など、見せ方にも工夫が凝らされた。

北米で生産されたロールスロイス『シルヴァーゴースト』（1925年）やカナダ生産右ハンドルのフォード『モデルT』（1926年）をはじめ、ビュイック『ロードマスター』（1954年）、アルファロメオ『ジュリア』スプリントスペチアーレ（1964年）、ランチア『フルビア』スポルト ザガート 1.3S（1972年）、フィアット『128』（1974年）、フェラーリ『F458』スパイダー（2012年）など、希少なヒストリックカーが並んだ。

フォルクスワーゲン（VW）『K70』L（1973年）も珍しい1台。世界初のロータリーエンジン搭載車を生み出した西ドイツのNSUが、レシプロエンジン版のセダンとして開発、後にVWから発売されたFF車だ。34年前にワンオーナーから手に入れた後に屋内保管、2年前にナンバーを再取得したという。角型2灯を車検対応にするため丸形4灯にした以外はフルオリジナル。1万3000kmしか走行しておらず、ザビなどもない極上車だった。

スバル『360』（1964年）は新車で購入して以来ずっと乗っているという驚きの個体。ナンバーの神奈川を表す「神」が古めかしい。走行距離は未だ4万9000kmで、雨の日は乗らず、イベントなどに時々動かすという。「今日も横浜から高速に乗って来ましたが、80km/h出して快調に走りました。白煙が出るので後ろのクルマに悪いなと思いますけど」と苦笑していた。

この日は薄曇りで肌寒い1日だったが、会場内では様々なクルマ談議が花盛り。クルマ関連企業や関連グッズのショップも賑わい、一部車両による公園内でのパレードランなども行われた。

ダットサン『ブルーバード』1600SSS（1970年）で参加したオーナーは、リバイバルカフェの常連。「奇麗で珍しい新旧の名車が見られる貴重なイベントでした」と、滅多にない1日を楽しんでいる様子だった。

《嶽宮 三郎》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヒストリックカー、クラシックカー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES