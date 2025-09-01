ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ハンマーヘッド顔の新型『アクア』にさらなる上質を、モデリスタがカスタマイズアイテム発売

モデリスタの新型『アクア』用カスタマイズアイテム
  • モデリスタの新型『アクア』用カスタマイズアイテム
  • モデリスタの新型『アクア』用カスタマイズアイテム
  • フロントスポイラー
  • サイドスカート
  • リヤスパッツ
  • インテリアパネルセット
  • インテリアパネルセット
  • インテリアパネルセット

トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント（TCD）が展開するMODELLISTA（モデリスタ）ブランドから1日、新型トヨタ『アクア』用カスタマイズアイテムが発売された。

「Glamorous Sharpness（グラマラス・シャープネス）」をコンセプトに、やわらかな造形がもたらす温かみと、シャープなエッジラインによる先進的な表情を融合し、コンパクトカーにおける新しい上質感を表現した内容となっている。

フロントスポイラーフロントスポイラー

「フロントスポイラー」は、ワイド感を強調し、流麗な曲線で先進的な美しさを表現。「インテリアパネルセット」は、視覚と触覚に訴えかける高品質なシルク印刷技法を使用。さらに、「17インチアルミホイール」は、サイズアップで足元に迫力を加え、走行時にきらめきを生み出し、アクアをより上質な一台へと演出する。

「MODELLISTA エアロパーツセット」（塗装済み価格：17万4900円（税込）は、「フロントスポイラー」「サイドスカート」「リヤスパッツ」の3点セット。

サイドスカートサイドスカート

フロントスポイラーの車両センターのブラックアウト下部には、ボディカラーの立体造形を横方向に配置。ハンマーヘッドのもつ勢いと一体感を生み出すことで、上質感のある堂々としたスタンスに昇華。サイドスカートは、ベース車のサイドに走るキャラクターラインを意識しながら、サイドビューに更なる躍動感を付与。さらにリヤスパッツは、サイドスカートの上向き面をリアまで回し込み、内側に向かって跳ね上げさせるラインにキレを持たせることでリアビューに軽快感を演出する。

このほか、インテリアパネルセット（3万0800円）、17インチアルミホイールセット（14万9600円・1台分）、ドアハンドルプロテクター（6600円・1台分）、IR（赤外線）カットフィルム（2万0900円）も用意（いずれも税込）。IRカットフィルムは11月下旬の発売予定となっている。

モデリスタの新型『アクア』用カスタマイズアイテムモデリスタの新型『アクア』用カスタマイズアイテム
《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ アクア

モデリスタ

トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント

トヨタ自動車

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES