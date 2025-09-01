ハンマーヘッド顔の新型『アクア』にさらなる上質を、モデリスタがカスタマイズアイテム発売

トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント（TCD）が展開するMODELLISTA（モデリスタ）ブランドから1日、新型トヨタ『アクア』用カスタマイズアイテムが発売された。

「Glamorous Sharpness（グラマラス・シャープネス）」をコンセプトに、やわらかな造形がもたらす温かみと、シャープなエッジラインによる先進的な表情を融合し、コンパクトカーにおける新しい上質感を表現した内容となっている。

フロントスポイラー

「フロントスポイラー」は、ワイド感を強調し、流麗な曲線で先進的な美しさを表現。「インテリアパネルセット」は、視覚と触覚に訴えかける高品質なシルク印刷技法を使用。さらに、「17インチアルミホイール」は、サイズアップで足元に迫力を加え、走行時にきらめきを生み出し、アクアをより上質な一台へと演出する。

「MODELLISTA エアロパーツセット」（塗装済み価格：17万4900円（税込）は、「フロントスポイラー」「サイドスカート」「リヤスパッツ」の3点セット。

サイドスカート

フロントスポイラーの車両センターのブラックアウト下部には、ボディカラーの立体造形を横方向に配置。ハンマーヘッドのもつ勢いと一体感を生み出すことで、上質感のある堂々としたスタンスに昇華。サイドスカートは、ベース車のサイドに走るキャラクターラインを意識しながら、サイドビューに更なる躍動感を付与。さらにリヤスパッツは、サイドスカートの上向き面をリアまで回し込み、内側に向かって跳ね上げさせるラインにキレを持たせることでリアビューに軽快感を演出する。

このほか、インテリアパネルセット（3万0800円）、17インチアルミホイールセット（14万9600円・1台分）、ドアハンドルプロテクター（6600円・1台分）、IR（赤外線）カットフィルム（2万0900円）も用意（いずれも税込）。IRカットフィルムは11月下旬の発売予定となっている。

モデリスタの新型『アクア』用カスタマイズアイテム