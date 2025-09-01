トヨタ『アクア』がプリウス顔に大変身！ 一部改良モデルが発売、248万6000円から

トヨタは、コンパクトハイブリッド車『アクア』を一部改良し、9月1日に発売した。『プリウス』などと共通する「ハンマーヘッドデザイン」を採用し、外観デザインを一新している。価格は248万6000円から。

【画像】ハンマーヘッドデザインを新採用したトヨタ『アクア』

今回の改良では、アクアブランドの「先進・上質」なイメージをより一層高めるため外観デザインを刷新するとともに、基本性能を向上させた。また、最新の安全装備やマルチメディアを搭載している。

トヨタ アクア 改良新型

外観では、ハンマーヘッドをモチーフとしたフロントデザインを全グレードに採用。Bi-BeamLEDヘッドランプやLEDターンランプ、LEDクリアランスランプを装備し、Zグレードには左右のヘッドランプを繋ぐセンターランプとLEDアクセサリーランプを設定した。

バックドアガーニッシュにピアノブラック塗装を追加し、外板色には新色としてマッドバス、グレイッシュブルーのモノトーンと、ツートーンカラーを設定した。

トヨタ アクア 改良新型

内装では、7インチの大型マルチインフォメーションディスプレイを標準装備し、センタークラスター下部にHDMI入力端子を標準装備した。ディスプレイオーディオは最新のコネクティッドナビ対応のものを搭載し、G、X、Uグレードのモニターサイズを8インチに拡大した。

安全装備では、プリクラッシュセーフティの対象物にバイクを追加し、出会い頭による衝突回避機能も追加した。レーダークルーズコントロールは先行車との車間距離設定を4段階に設定可能とし、ロードサインアシストには道路標識の転回禁止、信号機の読み取り機能を追加した。

新たに発進遅れ告知機能、プロアクティブドライビングアシスト機能、ドライバー異常時対応システムを搭載。Zグレードにはアドバンストパークの機能を拡張した。

トヨタ アクア 改良新型

取り回しやすさの向上では、上質な乗り心地を実現するスムーズストップを標準装備し、電動パーキングブレーキとブレーキホールド機能も標準装備した。ドアミラー全開時の車幅を30mm縮小し、取り回しのしやすさを向上させた。

また、KINTO専用グレードとしてUグレードを新設定。プリウス、ヤリス、ヤリスクロスに続くKINTO Unlimited4車種目として、Xグレードをベースにアップグレードレディ設計を織り込み、一部のハードウェアの将来的な後付けを実現している。

トヨタ アクア 改良新型。KINTO専用の「Uグレード」