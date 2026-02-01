ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ボディーの歪みを抑制しサス性能をフルに発揮、ブリッツのフロント用ストラットタワーバーがマイチェン後『アクア』に適合

アクア フロント用RED［96171］装着例
  アクア フロント用RED［96171］装着例
  アクア フロント用RED［96171］
  アクア フロント用BLUE［97171］

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）が販売中の「ストラットタワーバー」シリーズ・フロント用に、マイナーチェンジ後のトヨタ『アクア』（MXPK11、MXPK16 2025年9月～）の適合が追加された。税込み価格は1万9250円。

ストラットタワーバーは幅50mm・厚さ15mm中空構造アルミシャフトを採用し、軽量かつ高剛性を実現したサスペンション補強用ボディ剛性強化パーツ。コーナリング時やブレーキング時のボディーの歪みを抑制し、サスペンションの性能をフルに発揮させることで、車の運動性能を向上させる。

シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングが施され、通常のブラックよりも傷に強く質感の高い風合いを実現している。さらに、50mmの幅広シャフトがエンジンルームで存在感を放つ。また、シャフトセンター部には、BLITZロゴのレーザー刻印されていて、耐久性と質感の高さを演出。

アクア フロント用RED［96171］アクア フロント用RED［96171］アクア フロント用BLUE［97171］アクア フロント用BLUE［97171］

ブラケット部分は、ブリッツのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し、高強度を実現。従来のレッドメタリック塗装のほか、ブルーメタリック塗装も加わり、強度だけでなくエンジンルームのドレスアップにも貢献する。

なお、同社の電子制御式車高調キット「DAMPER ZZ-R SpecDSC PLUS」にも対応し、モーターとの干渉を防ぐ構造により、同時装着が可能だ。

