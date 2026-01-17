ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

トヨタ『アクアU』、ディスプレイオーディオなど4アイテム後付け可能に…KINTO Unlimited

トヨタ・アクアUグレード
  • トヨタ・アクアUグレード
  • ディスプレイオーディオ交換
  • スピーカー追加
  • 後付けデジタルキー
  • 後付けステアリングヒーター

KINTOは、クルマの「進化」と「見守り」を付加価値として提供するサブスクリプションサービス「KINTO Unlimited」において、トヨタアクアUグレード』向けの「ハードウェアアップグレード」メニューを、1月14日より提供開始した。

今回追加されたのは、ドライブの快適性や利便性を高める4アイテムである。KINTO Unlimitedでは、契約後もユーザーのライフスタイルの変化に応じて車両をアップグレードできる点を特徴としており、アクアUグレードでも同様の「進化」が可能となる。

注文はKINTO Unlimitedアプリを通じて受け付ける。支払い方法は、一括支払い、またはUグレードの月額利用料への加算の2通りから選択できる。

●アクアUグレード向けハードウェアアップグレード内容

ディスプレイオーディオ交換（10.5インチ）
標準装備の8インチディスプレイを、高精細HD対応の10.5インチへ変更する。表示領域を拡大し、直感的な操作性を高める。価格は一括17万8200円、または月額への加算＋4950円。

4スピーカー交換
フロントドア2スピーカーに加え、リアドア2スピーカーを追加することで、臨場感のあるサウンドを実現する。価格は一括3万5200円、または月額への加算＋990円。

後付けデジタルキー
スマートフォンを車両のキーとして利用可能にする。アプリ操作によるロック・アンロックに加え、スマートフォンを携帯するだけでエンジン始動まで対応する。価格は一括7万7000円、または月額への加算＋2090円。

後付けステアリングヒーター
ステアリングヒーターを追加し、寒冷時の快適性を向上させる。本革巻きステアリングへの変更により、質感とグリップ感も高める。価格は一括5万2800円、または月額への加算＋1430円。

KINTO Unlimitedは、自動車保険や自動車税、メンテナンス費用を月額利用料に含めたサブスクリプションサービスに、アップグレードとコネクティッドサービスを組み合わせたものだ。現在、ハードウェアアップグレードに対応する車種は、アクアのほか、『プリウス』、『ヤリス』、『ヤリス・クロス』の各Uグレードとしている。

《高木啓》

