KINTO、マイカーリース顧客満足度で総合1位…コミコミ料金と充実サポートが評価

KINTOのクルマのサブスクリプションサービスが、GMOリサーチ&AIが発表した「2025年GMO顧客満足度ランキング マイカーリース」カテゴリにおいて、総合ランキング第1位を獲得した。

「GMO顧客満足度ランキング」は、長年にわたり市場調査のデータ提供や分析サポートを行ってきた同社が、信頼性の高い独自のアンケート回答者基盤と多様な調査手法を活用して独自の視点で作成したランキングだ。

今回の調査は2024年9月24日から10月27日にかけて実施され、過去5年以内に個人向けカーリース契約を行い3カ月以上継続利用した18歳から84歳までの全国1539名を対象に、オンライン調査で行われた。調査対象は23のカーリースサービスで、個人向け定額プランを用意し、車両の所有権がリース会社にあり、複数の都道府県でサービスを展開している企業が選ばれた。

KINTOを利用している顧客からは、主に3つの観点で評価を得た。

1つ目は、コミコミ料金の安心感と家計管理のしやすさ。車両代、登録諸費用、自動車税、メンテナンス費用だけでなく、任意保険料まで月額料金に含まれている点、さらに急な出費の心配がないため、家計管理がしやすいという点が評価された。

2つ目は、充実したサポート体制。契約後の車両の維持管理を含めたサポート体制やトヨタ系のサービスであることの安心感などが評価された。

3つ目は、手軽に快適なカーライフを実現できる点。インターネットで契約手続きが完結でき、顧客自身での車検や保険の加入手続きが不要である点、さらに豊富な車種ラインアップの中から手軽に新車に乗ることができるという体験価値が評価された。

KINTOは、自動車保険や自動車税など、クルマにかかる諸経費がコミコミで月々定額のクルマのサブスクリプションサービス。人気のトヨタ車・レクサス車・SUBARU車をラインアップし、高品質な中古車も取り扱っている。WEBでも簡単に申し込みから契約まででき、気軽にカーライフを始めることができる。

さらに、2023年1月からは『プリウス』で「KINTO Unlimited」をスタートし、クルマを届けた後の進化と見守りを加えながらも、リーズナブルな月額利用料を実現したサービスの対象車種を拡大している。

また、新しい移動のよろこびをテーマに、移動の楽しさ・安心・快適につながる多彩なサービスを発見できる「モビリティマーケット by KINTO」、旧車コミュニティ「Vintage Club by KINTO」、スポーツドライビング体験を提供する「MOTORSPORT by KINTO」、トヨタ・レクサスの純正オプションを後付けできる「TOYOTA UPGRADE FACTORY / LEXUS UPGRADE FACTORY」など、多様なサービスを展開している。