ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

モデリスタがガレージをデザイン、洗練されたデザインが特長…ヨドコウから発売

ヨドガレージ ラヴィージュⅢ MODELLISTA×YODOKO
  • ヨドガレージ ラヴィージュⅢ MODELLISTA×YODOKO
  • ヨドガレージ ラヴィージュⅢ MODELLISTA×YODOKO
  • ヨドガレージ ラヴィージュⅢ MODELLISTA×YODOKO
  • ヨドガレージ ラヴィージュⅢ MODELLISTA×YODOKO
  • ヨドガレージ ラヴィージュⅢ MODELLISTA×YODOKO
  • ヨドガレージ ラヴィージュⅢ MODELLISTA×YODOKO
  • ヨドガレージ ラヴィージュⅢ MODELLISTA×YODOKO
  • ヨドガレージ ラヴィージュⅢ MODELLISTA×YODOKO

トヨタカスタマイジング&ディベロップメント（TCD）が保有するモデリスタブランドは11月21日、ヨドコウとコラボレーションを行い、ガレージ「ヨドガレージ ラヴィージュMODELLISTA×YODOKO（モデリスタ バイ ヨドコウ）」のデザインを担当したと発表した。

【画像】ヨドガレージ ラヴィージュ MODELLISTA×YODOKO

モデリスタは「Resonating Emotion ～響感の創造～」をデザインフィロソフィーに掲げ、ベースとなるクルマと共鳴しながら、感性に訴えかけるデザインを新たな価値へと昇華させ、ユーザーの個性を演出する魅力的なカスタマイズパーツを生み出しているブランドだ。

今回のコラボレーション商品「ヨドガレージ ラヴィージュMODELLISTA×YODOKO」は、ヨドガレージ ラヴィージュをベースに、モデリスタのデザインエッセンスを落とし込んだモデルとなっている。従来の組み立て式ガレージにはない、一体感のある洗練されたフォルムと、精巧なディティールが演出する上質な雰囲気が特徴だ。

ヨドガレージ ラヴィージュⅢ MODELLISTA×YODOKOヨドガレージ ラヴィージュⅢ MODELLISTA×YODOKO

モデリスタは2022年にトヨタマリン（トヨタ自動車）、セイコーセレクション（セイコーウオッチ）とのコラボレーションで一部商品のデザインを担当しており、今回のコラボレーションは第3弾となる。いずれのコラボレーションでもモデリスタのデザインによって、その商品に新たな価値を付与させるサポートをしてきた。

今回のコラボレーションでは、モデリスタの「お客様ひとりひとりのライフスタイルを鮮やかにデザインしたい」という想いから、カーライフ/ガレージライフ領域でモデリスタらしさを提供している。

ヨドガレージ ラヴィージュⅢ MODELLISTA×YODOKOヨドガレージ ラヴィージュⅢ MODELLISTA×YODOKO

「ヨドガレージ ラヴィージュ MODELLISTA×YODOKO」は11月21日に発売され、全国のヨド物置取扱店で購入可能だ。

モデリスタでは発売に際し、特設ホームページを開設する。ヨドコウの開発担当者とモデリスタデザイナーによる対談も掲載している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

モデリスタ

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES