モデリスタがガレージをデザイン、洗練されたデザインが特長…ヨドコウから発売

トヨタカスタマイジング&ディベロップメント（TCD）が保有するモデリスタブランドは11月21日、ヨドコウとコラボレーションを行い、ガレージ「ヨドガレージ ラヴィージュMODELLISTA×YODOKO（モデリスタ バイ ヨドコウ）」のデザインを担当したと発表した。

【画像】ヨドガレージ ラヴィージュ MODELLISTA×YODOKO

モデリスタは「Resonating Emotion ～響感の創造～」をデザインフィロソフィーに掲げ、ベースとなるクルマと共鳴しながら、感性に訴えかけるデザインを新たな価値へと昇華させ、ユーザーの個性を演出する魅力的なカスタマイズパーツを生み出しているブランドだ。

今回のコラボレーション商品「ヨドガレージ ラヴィージュMODELLISTA×YODOKO」は、ヨドガレージ ラヴィージュをベースに、モデリスタのデザインエッセンスを落とし込んだモデルとなっている。従来の組み立て式ガレージにはない、一体感のある洗練されたフォルムと、精巧なディティールが演出する上質な雰囲気が特徴だ。

ヨドガレージ ラヴィージュⅢ MODELLISTA×YODOKO

モデリスタは2022年にトヨタマリン（トヨタ自動車）、セイコーセレクション（セイコーウオッチ）とのコラボレーションで一部商品のデザインを担当しており、今回のコラボレーションは第3弾となる。いずれのコラボレーションでもモデリスタのデザインによって、その商品に新たな価値を付与させるサポートをしてきた。

今回のコラボレーションでは、モデリスタの「お客様ひとりひとりのライフスタイルを鮮やかにデザインしたい」という想いから、カーライフ/ガレージライフ領域でモデリスタらしさを提供している。

「ヨドガレージ ラヴィージュ MODELLISTA×YODOKO」は11月21日に発売され、全国のヨド物置取扱店で購入可能だ。

モデリスタでは発売に際し、特設ホームページを開設する。ヨドコウの開発担当者とモデリスタデザイナーによる対談も掲載している。