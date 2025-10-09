ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

トヨタのEV『bZ4X』、一部改良で航続746kmに延長…480万円から

トヨタ『bZ4X』改良新型
  • トヨタ『bZ4X』改良新型
  • トヨタ『bZ4X』改良新型
  • トヨタ『bZ4X』改良新型
  • トヨタ『bZ4X』改良新型
  • トヨタ『bZ4X』改良新型
  • トヨタ『bZ4X』改良新型
  • トヨタ『bZ4X』改良新型
  • トヨタ『bZ4X』改良新型

トヨタは10月9日、電気自動車『bZ4X』の一部改良モデルを発売した。価格は480万円からだ。

【画像】トヨタ『bZ4X』改良新型

今回の改良では「使いやすさの改善」「BEVならではの楽しさの追求」「内外装デザインの変更」を実施。電気自動車をより身近な選択肢にすることを目指している。

最も注目される改良点は航続距離の大幅な延長だ。WLTCモードでFWD車の航続距離は最大746kmを実現し、従来モデル比で約25%向上した。

急速充電についても改善が図られ、駆動用電池容量表示約10%から約80%までの充電時間を最短約28分に短縮。150kW（350A）の急速充電器使用時の数値となる。

寒冷地での利便性向上も図られ、バッテリープレコンディショニング機能を搭載。急速充電時に予め電池温度を温めることで、低温時の充電速度を改善する。

充電機器の充実策として、トヨタ純正「6kW普通充電器」を販売店装着オプションとして新設定。ホワイトとブラックの2色を用意した。

eAxle（トランスアクスル、モーター、インバーターを一体化した駆動システム）の小型化・形状最適化により大幅に出力を向上。0-100km/h加速は5.1秒（Z・4WD、社内測定値）を実現した。

電動パワーステアリングのギアボックスをボディに直結させることでステアリングのダイレクト感を向上。サスペンション、アブソーバー等のチューニングにより、乗り心地と操縦安定性も向上させた。

パドルシフトで回生ブレーキの減速度を4段階で調整可能にし、BEVならではの操る楽しさを向上。4WD車では走行制御・4輪駆動制御のレベルアップにより走破性を向上させた。

室内静粛性の向上も図られ、フロントドアにアコースティックガラス（高遮音性ガラス）を採用している。

外観では、ハンマーヘッドをモチーフとしたフロントデザインを改良。LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）やLEDクリアランスランプ（LEDデイタイムランニングランプ機能付）、LEDフロントターンランプ、ヘッドランプクリーナーを装備した。

20インチアルミホイール（切削光輝+ブラック塗装/エアロホイールカバー/センターオーナメント付）をZにメーカーオプション設定。18インチアルミホイール（エアロホイールカバー[グレー塗装+ブラック塗装]/センターオーナメント付）をZ、Gに標準装備とした。

外板色には新色を追加。モノトーンでアティチュードブラックマイカ、ツートーンでアティチュードブラックマイカ×プラチナホワイトパールマイカ、アティチュードブラックマイカ×プレシャスメタルを設定した。

内装では、インストルメントパネルのデザインを水平基調で薄くシンプルな形状へ変更。ディスプレイオーディオは最新のコネクティッドナビ対応のものを搭載し、サイズも14インチに拡大した。

センターコンソールは形状を変更することで足元の開放感を向上させるとともに、おくだけ充電（運転席用・助手席用2台分）を搭載し使い勝手を向上。パノラマムーンルーフはセンターリインフォースメントを無くすことで開放感のある室内空間を実現している（Zに標準装備）。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ bZ4X

トヨタ自動車

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES