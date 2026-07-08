マクラーレンの原点『M6GT』、MSOが完全復元…グッドウッド2026で初公開へ

マクラーレンは、同社の特別部門マクラーレン・スペシャル・オペレーションズ（MSO）が復元した『M6GT』をグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード（FOS）で初公開すると発表した。

【画像】復元されたマクラーレン『M6GT』

復元されたマクラーレン『M6GT』

このM6GTは、創業者ブルース・マクラーレンが抱いていた市販車への夢を現代に蘇らせた1台だ。マクラーレンのアーカイブに保管されていたオリジナルの金型や資料をもとに製作されており、同社のレース起源と市販車の歩みをつなぐ「遺産の証」と位置づけられている。

MSOはこの車をゼロから組み上げた。復元した部品と新たに製作した専用部品を組み合わせ、ブルースの意図に忠実な仕上がりを追求。塗装や仕上げ、細部に至るまで、オリジナルの素材や写真をもとに再現・再設計されている。

■時代考証に忠実なメカニズム

復元されたマクラーレン『M6GT』

究極の正確さを追求するため、エンジンとギアボックスは当時の仕様に合わせたものを採用。小排気量V8エンジンにはオリジナル仕様に準じた「キャメルハンプ」シリンダーヘッドが組み込まれている。

■デザインと歴史的背景

M6GTはブルース・マクラーレンが市販車への思いを初めて形にした1台であり、M6Aレーシングプログラムから直接インスピレーションを得ている。空力を重視したエンデュランスレーシングの要素、軽量設計、レース由来のプロポーションがデザインに反映されている。

ブルース自身は最初のプロトタイプを自らの移動手段として使い、会議やレースイベントに出向いていた。彼が思い描いた「高度にチューニングされたエンジン、バタフライドア、空力的なシルエットを持つ市販車」という構想が実現するのは、それから25年後のマクラーレン『F1』（1992年）においてであった。しかし、その初期の設計思想は今もブランドの根幹をなしている。

■職人技による製作

シャシーは当時製造された「M6A」レーサー由来のもので、マクラーレンが保有する歴史的な参照車両と照合・検証されている。ボディはイギリス国内で発見されたオリジナル金型を使って再製作された。金型には当時の設計変更の痕跡が残っており、MSOはその進化の過程も忠実に保存している。

復元されたマクラーレン『M6GT』

コックピットは1970年代のM6GTレースカー由来のものを中心に据え、その周囲にロールフープ、リアフレーム支持構造、内部クラム補強材、配線ハーネスなどの構造部品をMSOの専門家が手作業で製作した。

サスペンションはオリジナルのM6GTのハードウェアを丁寧に復元・再組み立てしたもので、現在は通常生産されていないインチ規格のベアリングを調達して使用している。ボルト類にも妥協はなく、航空宇宙産業出身の熟練職人がオリジナルスタイルのアルミ製ドームリベットを使用して組み付けた。

復元されたマクラーレン『M6GT』

室内はシンプルながら温かみのある空間に仕上げられている。シフトノブは無垢のウォールナット材を手で削り出した特注品で、シートはグリーンのカスタムビニールにヒートシームステッチを施している。フロントウインドシールドはM6GT独自の形状をスキャンし、専門サプライヤーに依頼して再現した。

■「コルンブルック・ホワイト」

復元されたマクラーレン『M6GT』

外装色はクリームベースのホワイトで、「コルンブルック・ホワイト」と命名された。これはブルースが市販車の構想を練った工場の地名にちなんだものだ。その工場はヒースロー空港（当時の「ロンドン・エアポート」）の飛行経路直下に位置しており、ブルースが世界各地のレースに飛び立つ際の利便性を重視して選んだ場所だった。

ホワイトの外装とグリーンの内装の組み合わせは、ブルースが1966年のF1マシン「M2B」に採用したホワイトにグリーンのストライプというカラーリングへのオマージュだ。創業者からマシンへの個人的なサインともいえるデザインである。