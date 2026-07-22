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アルカンターラ、BMWの新型電動SUV『iX5』などに採用されて展示…グッドウッド 2026

・英国グッドウッドで開催された「Goodwood Festival of Speed 2026」にALCANTARA採用車が多数登場した

・BMW iX5、マクラーレン750S スパイダーなどの内装にアイスカラーやグレーのALCANTARAが使われた

・アルカンターラ社は1972年創業で、カーボンニュートラル認証などサステナビリティにも取り組む

BMW「iX5」
  • BMW「iX5」
  • BMW「iX5」
  • マクラーレン「750S スパイダー」
  • マクラーレン「750S スパイダー」
  • アルピーヌ「A110 R70」
  • アルピーヌ「A110 R70」
  • ヒョンデ「IONIQ 5 N Line」「IONIQ 6 N Line 」
  • ヒョンデ「IONIQ 5 N Line」「IONIQ 6 N Line 」

イタリアに本拠を置くALCANTARA(アルカンターラ）は、英国で開催された「Goodwood Festival of Speed 2026」に、アルカンターラを採用したモデルが多数出展されたと発表した。

【画像全10枚】

同イベントは世界最高峰のモータースポーツの祭典の一つとして知られ、業界関係者やファンが集まり、新旧の名車や最新モデルが展示される。

BMW「iX5」BMW「iX5」

BMWの新型電動SUV『iX5』では、インストルメントパネル、フロントドアトリム、シートのサイドボルスターにアイスカラーのALCANTARAを採用した。後席ヘッドレストのクッションには特注のパンチング加工、ドアパネルには装飾ステッチを施し、ヘッドライナーにはアンスラサイト（チャコールグレー）のALCANTARAをあしらった。

マクラーレン「750S スパイダー」マクラーレン「750S スパイダー」

マクラーレン『750S スパイダー』など、各ブランドの代表的な最新車両でも、スポーティかつエレガントな内装演出が見られた。

アルピーヌ「A110 R70」アルピーヌ「A110 R70」

また、アルピーヌ『A110 R 70』ではインストルメントパネルやステアリングホイール、シートにALCANTARAを用い、レーシングスピリットを表現した。ヒョンデの『IONIQ 5 N Line』『IONIQ 6 N Line』では、グレーのALCANTARAを使った専用インテリアと、スポーツシートの特注パンチング加工が特徴だ。

キメラ「K39」キメラ「K39」

さらに、キメラのハンドクラフトによる希少なハイパーカー『K39』では、スポーティなインテリアを全面ALCANTARAで仕立てた。

ALCANTARAを展開するアルカンターラ社（ALCANTARA S.p.A.）は1972年創業で、本社をミラノ、生産および研究開発拠点をウンブリア州に置く。ALCANTARAは自動車からファッション、インテリア、家電製品まで幅広い分野で採用されている。2009年には、CO2排出量の測定、削減、オフセット（相殺）を徹底することで、イタリア企業として初めてTUV SUDのカーボンニュートラル認証を取得している。

《森脇稔》

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