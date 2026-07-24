ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

レンジローバーブランドに第2のEV、『レンジローバースポーツ』に設定へ…プロトタイプの写真公開

・レンジローバーブランド2車種目のEV「レンジローバー スポーツ エレクトリック」の導入が決定し、グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード 2026のプライベート・プレビューで初披露された。

・フル電動パワートレインを搭載しながら、歴代モデルが培ってきた前人未踏チャレンジのレガシーを継承し、あらゆる地形で唯一無二の走りを実現する。

・既存のPHEV・MHEV・ガソリン・ディーゼルに加え、2026年後半にEVモデルが加わることで、幅広い顧客ニーズに対応するラインアップが完成する。

レンジローバー スポーツ エレクトリックのプロトタイプ
  • レンジローバー スポーツ エレクトリックのプロトタイプ
  • レンジローバー スポーツ エレクトリックのプロトタイプ
  • レンジローバー スポーツ エレクトリックのプロトタイプ
  • レンジローバー スポーツ エレクトリックのプロトタイプ
  • レンジローバー スポーツ エレクトリックのプロトタイプ

ランドローバーのプレミアムブランド「レンジローバー」は、ブランドとして2車種目となる電気自動車（EV）『レンジローバー スポーツ エレクトリック』の導入を決定したと発表した。プロトタイプの写真も公開している。

【画像】レンジローバー スポーツ エレクトリックのプロトタイプ

レンジローバー スポーツ エレクトリックのプロトタイプレンジローバー スポーツ エレクトリックのプロトタイプ

同モデルは、英国で毎年開催される恒例イベント「グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード 2026」のプライベート・プレビュー・イベントで初めて披露された。先行して導入された『レンジローバー エレクトリック』に続く、ブランド2車種目のEVとなる。

ひと目で『レンジローバー スポーツ』とわかる洗練された力強いプロポーションはそのままに、フル電動パワートレインを搭載。スポーティング・ラグジュアリーの新時代を告げる存在として、電動ラグジュアリーSUVセグメントを再定義するモデルと位置づけられている。

レンジローバー スポーツはこれまで、中国・湖南省の天門山にある「天国への扉」へと続く999段の急階段の初走破や、アイスランドにある毎分750トンの水が流れる世界最大級のカウランユーカルダムの放水路走破など、数々の前人未踏チャレンジを成功させてきた。

レンジローバー スポーツ エレクトリックのプロトタイプレンジローバー スポーツ エレクトリックのプロトタイプ

グッドウッド・モーターサーキットには、こうした先駆的なパフォーマンスのレガシーにインスピレーションを得た特設コースが設けられ、レンジローバー スポーツ エレクトリックのプロトタイプによる走行チャレンジも実施された。

同モデルは最先端テクノロジーを結集し、より強力なパワーとトルクを実現。高度なシャシー・チューニングと専用のオーディオ・サウンドが組み合わされ、あらゆる地形で唯一無二の走りを提供するとしている。

既存のレンジローバー スポーツには、プラグイン・ハイブリッド（PHEV）、マイルドハイブリッド（MHEV）を搭載したV型8気筒ガソリンエンジン、6気筒ガソリンおよびディーゼルエンジンといったパワートレインが用意されており、2026年後半にEVモデルが加わることで、幅広い顧客ニーズに対応するラインアップが完成する。

なお、レンジローバー スポーツ エレクトリックの詳細は2026年後半に発表される予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

レンジローバー スポーツ（Sport）

レンジローバー（Range Rover、ブランド）

グッドウッド（Goodwood）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews