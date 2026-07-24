レンジローバーからセダン？ 新型車『RANGE ROVER GT』のプロトタイプ写真公開…年内デビューへ

レンジローバーは、ブランド第5のモデルとなる『レンジローバーGT』のプロトタイプの写真を公開した。

【画像】『レンジローバーGT』のプロトタイプ

■無駄をそぎ落とした静謐なインテリア

『レンジローバーGT』のプロトタイプ

レンジローバーGTのインテリアには、エクステリアのプロポーションを定義するリダクティブ（無駄をそぎ落とした）な美しさと精緻さが反映されているという。

最新テクノロジーが構造に溶け込み、従来のインストルメントクラスターに代わって、ドライバーディスプレイと一体化したシングルスクリーンデザインを採用した。

キャビン幅いっぱいに配した空調吹き出し口は隠され目立たず、レンジローバーの象徴である水平基調のグラフィックを強調している。ダッシュボードには上質なテキスタイルをシームレスに採用し、スピーカーをその形状に隠すデザインとした。

視覚的・聴覚的なノイズをそぎ落とし、心安らぐサンクチュアリ（聖域）な空間を創り上げている。

■新型EMAアーキテクチャ採用の初フル電動モデル

『レンジローバーGT』のプロトタイプ

レンジローバーGTは、新型EMAアーキテクチャを採用した初のフル電動レンジローバーモデルとなる。内燃機関（ICE）やハイブリッドモデルと同様、英国ヘイルウッドで生産される。

最初はバッテリー電気自動車（BEV）として導入し、将来的にはフルハイブリッド車（HEV）モデルも追加する予定だ。

レンジローバー担当マネージング・ディレクターのマーティン・リンパート氏は「GTセグメントを再定義する存在となる」と述べ、「EVならではのパフォーマンス、ファーストクラスを思わせる快適な長距離移動、あらゆる地形に対応できる走破能力を融合したモデル」と強調した。

■専用カモフラージュでオンロードテスト中

『レンジローバーGT』のプロトタイプ

現在、プロトタイプ車両は最終段階のオンロードテストを実施中だ。車体には、英国ゲイドン周辺の地形の等高線をベースにゴールドのパターンを描いた専用カモフラージュが施されており、GTとしてのキャラクターと旅の感覚を表現している。

なお、レンジローバーGTの詳細は2026年後半に発表される予定だ。