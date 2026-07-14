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マクラーレン、『788HS』発表…720Sから続くスーパーカーシリーズの最終進化モデル

マクラーレン『788HS』
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マクラーレンオートモーティブは、スーパーカーシリーズの「決定版」かつ「最終進化モデル」となるマクラーレン『788HS』を欧州で発表した。

【画像】マクラーレン『788HS』

788HSは、『720S』に始まり『765LT』、『750S』へと続いてきたスーパーカーの系譜を締めくくるモデルだ。

■最高出力788PS、パワーウェイトレシオ623PS/トン

マクラーレン『788HS』マクラーレン『788HS』

788HSには最高出力788PSを発生する4.0リットル・ツインターボV8エンジンを搭載する。乾燥重量1265kgと組み合わせることで、パワーウェイトレシオは623PS/トンを達成。これは720S・750S・765LTシリーズの中で最高の数値だ。

「HS（ハイスポーツ）」の称号は、マクラーレンのシリーズ量産車の中でも特に特別なモデルにのみ与えられる。これまでにこのバッジを冠したモデルは「MP4-12C HS」と「MSO HS」の2台のみだった。

■F1にインスパイアされた空力パッケージ

マクラーレン『788HS』マクラーレン『788HS』

788HSのボディワークは、このプラットフォームに採用されたものとして最も高度な空力パッケージを備える。765LT比でダウンフォースを10%向上させながら、車両のダイナミクスとバランスを損なわない設計だ。

空力コンセプトの中心となるのは、新設計のSダクトボンネット、可動式リアスポイラー、F1にインスパイアされた精巧なリアディフューザーだ。専用フロントスプリッターと組み合わせることで、安定性・性能・ドライバーの自信を高める。ルーバー付きアンダーウイングパネルはパワートレインの冷却と空力効率の向上にも貢献する。

クーペモデルにはルーフスクープを装備。全外装パネルをビジュアルカーボンファイバーで仕上げるオプションも用意され、軽量構造を視覚的に強調できる。

マクラーレン『788HS』マクラーレン『788HS』

キャビンにはドライバー中心のレイアウトを採用し、軽量カーボンファイバー製センターコンソールを配置。専用のHSブランディング、独自のパーフォレーションパターンを施したシート表皮、そして専用の銘板も備える。

■0-100km/h加速2.8秒、最高速330km/h

エンジンはマクラーレンのM840T型4.0リットル・ツインターボV8で、最高回転数8500rpm、最高出力発生回転数7500rpm。最大トルク800Nmを発生し、0-100km/hを2.8秒、0-200km/hを7.0秒でこなし、最高速は330km/h（205mph）に達する。

専用のエンジンマウントチューニングにより、長距離走行の快適性を損なうことなく、パワートレインとドライバーの一体感を高めている。

サスペンションには「プロアクティブ・シャシーコントロールIII」リンク式油圧サスペンションシステムを採用し、専用チューニングを施した。フロントの車高は750Sより5mm低く設定され、よりダイナミックな走りを実現する。

ブレーキにはマクラーレン『セナ』由来のカーボンセラミックディスクを採用。ブラックの6ピストン鍛造アルミモノブロックキャリパーと冷却機構を組み合わせ、高負荷走行での持続的な制動性能を確保する。また、このスーパーカーシリーズとして初めてセンターロックホイール機構を採用し、新設計の超軽量鍛造アルミホイールと組み合わせた。

4本出しチタン製エキゾーストシステムは、全回転域でV8エンジンの独特なサウンドをより力強く奏でる。吸気・排気サウンドシンポーザー技術により、マクラーレンのツインターボV8ならではのサウンドを車内に届ける。

パーソナライゼーションはマクラーレン・スペシャル・オペレーションズ（MSO）が担当し、各オーナーが自分だけの一台を仕立てることができる。

《森脇稔》

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