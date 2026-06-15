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フィアット、新型CセグSUV『グリズリー』の写真公開…グローバル戦略車に

・フィアットがCセグメント向け新型SUV「グリズリー」と「グリズリー・ファストバック」の公式画像を初公開した。

・全長4.5m以下のコンパクトなボディに広い室内空間とクラス最高水準のトランク容量を実現し、ガソリンからBEVまで幅広いパワートレインを用意する。

・2026年後半にヨーロッパおよび中東・アフリカ地域で発売予定で、複数の生産拠点を活用してグローバル展開を図る。

フィアット『グリズリー』と『グリズリー・ファストバック』
  • フィアット『グリズリー』と『グリズリー・ファストバック』
  • フィアット『グリズリー』
  • フィアット『グリズリー・ファストバック』

フィアットは、Cセグメント向けの新型SUV『グリズリー』と、SUVクーペ『グリズリー・ファストバック』の写真を公開した。

【画像】フィアットの新型CセグSUV『グリズリー』

フィアット『グリズリー』フィアット『グリズリー』

両モデルはグローバル共通プラットフォームをベースに開発され、フィアットが掲げる「誰もが使いやすいモビリティ」という理念を体現する。それぞれ異なる個性を持ちながら、世界市場を見据えた設計となっている。

グリズリーは、日常の街乗りから長距離ドライブまで対応できる多用途なSUVだ。直立に近いコンパクトなプロポーションにより、室内の高さや居住空間を最大限に確保しており、ファミリー層に適した実用性を備える。

フィアット『グリズリー・ファストバック』フィアット『グリズリー・ファストバック』

一方、グリズリー・ファストバックはよりダイナミックで洗練されたキャラクターを持つ。なめらかなシルエットと表情豊かなデザインが特徴で、長距離移動やライフスタイル重視のユーザーを意識した縦方向の荷室容量の大きさも魅力だ。

両モデルともガソリンエンジンからBEV（バッテリー電気自動車）まで幅広いパワートレインを用意し、特徴的なLEDシグネチャーライトを採用する。

全長4.5m以下のコンパクトなボディながら、クラス最高水準のトランク容量と広い室内空間を実現しており、実用性の新たな基準を打ち立てるとしている。

グローバルな生産体制として、ヨーロッパ、中東、ラテンアメリカ（ラタム）など主要市場への供給力と柔軟性を確保するため、複数の生産拠点に製造を分散させる計画だ。

両モデルは2026年後半にヨーロッパおよび中東・アフリカ地域で発売される予定である。

《森脇稔》

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