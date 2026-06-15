ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

名車『FIAT 500Lをつくる』、WEB限定1/5スケールモデル発売…灯火類やサウンドも再現

・WEB限定の組み立てキット『FIAT 500Lをつくる』を発売

・全長60cmの1/5スケールで、クロームやキャンバストップを再現する

・専用リモコンでライトやウインカー、クラクション、エンジンサウンド操作が可能

『FIAT 500Lをつくる』
  • 『FIAT 500Lをつくる』
  • 『FIAT 500Lをつくる』
  • 『FIAT 500Lをつくる』
  • 『FIAT 500Lをつくる』
  • 『FIAT 500Lをつくる』
  • 『FIAT 500Lをつくる』
  • 『FIAT 500Lをつくる』

アシェット・コレクションズ・ジャパンは6月15日、WEB限定商品として『FIAT 500Lをつくる』を発売すると発表した。

【画像】『FIAT 500Lをつくる』

1968年に登場したフィアット『500L』を、全長約60cmの1/5スケールで再現する大型モデルだ。毎月届くパーツを組み立てることで、クロームパーツや上質なインテリア、特徴的なキャンバストップまで完成させる。

500Lは500シリーズの上級モデルとして1968年に登場した。クロームパーツや内装、新設計ダッシュボードなどを採用し、イタリア国内だけでなく世界で人気を集めた。生産台数の約半数が海外へ輸出されたとされ、現在も愛されている。

完成モデルには専用リモコンが付属し、フロントライト点灯、リアライト点灯、ウインカー点滅、クラクション、エンジンサウンドの操作ができる。

定期お届け便の申込み者全員に特典を用意する。

WEB限定『FIAT 500Lをつくる』は全22回（毎月1回の定期配送）。サイズは全長60cm×全幅26cm×全高26cm。

価格は第2回特別価格（4号分）4990円。第3回以降通常価格（4号分）9990円。第15回目の配送からは8号分の配送を予定し、通常価格は1万9980円。

配送開始予定は8月26日頃から。数量限定でなくなり次第終了となる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

フィアット 500

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews