名車『FIAT 500Lをつくる』、WEB限定1/5スケールモデル発売…灯火類やサウンドも再現

アシェット・コレクションズ・ジャパンは6月15日、WEB限定商品として『FIAT 500Lをつくる』を発売すると発表した。

【画像】『FIAT 500Lをつくる』

1968年に登場したフィアット『500L』を、全長約60cmの1/5スケールで再現する大型モデルだ。毎月届くパーツを組み立てることで、クロームパーツや上質なインテリア、特徴的なキャンバストップまで完成させる。

500Lは500シリーズの上級モデルとして1968年に登場した。クロームパーツや内装、新設計ダッシュボードなどを採用し、イタリア国内だけでなく世界で人気を集めた。生産台数の約半数が海外へ輸出されたとされ、現在も愛されている。

完成モデルには専用リモコンが付属し、フロントライト点灯、リアライト点灯、ウインカー点滅、クラクション、エンジンサウンドの操作ができる。

定期お届け便の申込み者全員に特典を用意する。

WEB限定『FIAT 500Lをつくる』は全22回（毎月1回の定期配送）。サイズは全長60cm×全幅26cm×全高26cm。

価格は第2回特別価格（4号分）4990円。第3回以降通常価格（4号分）9990円。第15回目の配送からは8号分の配送を予定し、通常価格は1万9980円。

配送開始予定は8月26日頃から。数量限定でなくなり次第終了となる。