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EV・快適空間・環境の最新技術、ダイキョーニシカワが披露へ…人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA

Harmonized Interior Concept
  • Harmonized Interior Concept
  • ルミナスコントロールレザー
  • フレキシブル表皮
  • フレグランスユニット
  • バッフル一体化樹脂パイプ　　　

ダイキョーニシカワは6月17～19日、アイチ スカイ エキスポ（愛知県常滑市）で開催される自動車技術展「人とくるまのテクノロジー展2026 NAGOYA」に出展する。

【画像全5枚】

主催は公益社団法人自動車技術会で、オンライン版「人とくるまのテクノロジー展2026 ONLINE STAGE2」（6月10日～7月1日）にも同時出展する。

同社ブース（#224）では「快適空間」「環境」「EV」の3カテゴリーにわたり、新たな付加価値を提案する製品・技術を展示する予定だ。

■ハーモナイズド インテリア コンセプト（快適空間）

2024年に公開したインテリアコンセプトモデル「C2035」の考え方を基盤に、個別開発してきた技術を統合した「ハーモナイズド インテリア コンセプト」を具現化した。

3つの快適化技術で構成する。

ルミナスコントロールレザールミナスコントロールレザー

「ルミナスコントロールレザー」は、表皮の色が透過光色に与える影響を大幅に軽減しつつ鮮鋭性を向上させ、よりシャープなアイコン表記を可能にした素材だ。

「フレキシブル表皮」は、スラッシュ成形技術を用いて意匠性を高めるとともに、組み付けや解体のしやすさを向上させ、ELV（使用済み自動車）規則案への対応にも貢献する。

「フレグランスユニット」は、樹脂製のアクチュエーターにより香りを切り替える際の作動音を抑え、軽量化とコスト低減も実現した。

この3技術をインテリア空間全体で調和させることで、上質な心地よさを演出するとしている。

■バッフル一体化樹脂パイプ（EV）

バッフル一体化樹脂パイプバッフル一体化樹脂パイプ

電動車における製品間の高密度化が急速に進む中、同社はE-AXLEの内部に着目。オイル経路となるパイプを樹脂化するとともに、ギヤオイルの揺動を制御するバッフル機能を一体化した。

多様な固定方法への対応に加え、長尺化・蛇腹形状・2連化など多様な仕様にも対応可能で、今後の多様化するニーズに応える製品展開が可能な技術だという。

そのほか、「内装品質を革新する意匠技術」（快適空間）、「CNFテールゲート」（環境）、「メッシュストレーナー」「冷却水パイプ」「バスバー」（EV）なども展示される。

展示会への来場は事前登録制で入場無料。オンライン版も事前登録制で閲覧無料となっている。

《森脇稔》

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