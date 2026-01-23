「売られた喧嘩は買う」GAZOOレーシング会見で豊田会長が発言…東京オートサロン2026

東京オートサロン2026の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。GAZOOレーシングの発表での豊田会長の発言に注目が集まりました。
トヨタは喧嘩三番勝負！ トヨタ自動車のモータースポーツ部門、トヨタGAZOOレーシング（TGR）は、1月9～11日に千葉市の幕張メッセで開催される東京オートサロン2026に出展。9日のプレスカンファレンスには、マスタードライバーのモリゾウこと豊田章男会長が登壇した。
いすゞ自動車は1月9日、小型トラック『エルフ』をベースにしたキャンピングカーシャシーのフラッグシップ「Be-cam(ビーカム)」に、新たに「ワイドキャブロング」を追加した。同車をベースにしたキャンピングカーが、日本特種ボディーより発売される。
「東京オートサロン2026」の開催前から話題となった、リトラクタブルヘッドライトに改造された『NEO86』。先代トヨタ『86』をベースに、往年の“ハチロク“ことAE86『スプリンタートレノ』風に仕上げたカスタムカーだが、制作したResultJapan（リザルトジャパン）に、改造費用などを詳しく聞いた。
SUBARU（スバル）のモータースポーツ統括会社であるスバルテクニカインターナショナルは1月9日、東京オートサロン2026でSTIコンプリートカー『WRX STI Sport#（シャープ）』を初公開した。2026年春頃に台数限定で販売予定となっている。
ケータハムカーズ・ジャパンは1月9日、「東京オートサロン2026」においてEVスポーツカー『プロジェクトV』の量産化に向け開発・製作した最新プロトタイプを世界初公開した。ヤマハ発動機が開発するシングルモーターの「eアクスル」を搭載し、0-100km/h加速は5秒以下、最高速度230km/hを標榜する。