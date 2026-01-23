ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「売られた喧嘩は買う」GAZOOレーシング会見で豊田会長が発言…東京オートサロン2026

トヨタ自動車（東京オートサロン2026）
  • トヨタ自動車（東京オートサロン2026）
  • 参考出品パーツ装着車「GeoRoam」
  • リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）
  • スバル WRX STI Sport#
  • ケータハム「プロジェクトV」最新プロトタイプ（東京オートサロン2026）

東京オートサロン2026の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。GAZOOレーシングの発表での豊田会長の発言に注目が集まりました。


1位） 「売られた喧嘩は買う」と豊田会長、トヨタ自動車の三番勝負…東京オートサロン2026220 Pt.

トヨタは喧嘩三番勝負！　トヨタ自動車のモータースポーツ部門、トヨタGAZOOレーシング（TGR）は、1月9～11日に千葉市の幕張メッセで開催される東京オートサロン2026に出展。9日のプレスカンファレンスには、マスタードライバーのモリゾウこと豊田章男会長が登壇した。
トヨタvsダイハツでカスタマイズ勝負が勃発





2位） いすゞがキャンピングカー専用シャシーにワイドキャブロング追加、カスタム仕様「GeoRoam」初公開…東京オートサロン2026149 Pt.

いすゞ自動車は1月9日、小型トラック『エルフ』をベースにしたキャンピングカーシャシーのフラッグシップ「Be-cam(ビーカム)」に、新たに「ワイドキャブロング」を追加した。同車をベースにしたキャンピングカーが、日本特種ボディーより発売される。
大型シャシーによって、より開放的な居住空間やより大型の架装が実現可能に





3位） 話題の「開閉式ライト」を装着したトヨタ86『NEO86』、車検を通す方法は？…オートサロン202664 Pt.

「東京オートサロン2026」の開催前から話題となった、リトラクタブルヘッドライトに改造された『NEO86』。先代トヨタ『86』をベースに、往年の“ハチロク“ことAE86『スプリンタートレノ』風に仕上げたカスタムカーだが、制作したResultJapan（リザルトジャパン）に、改造費用などを詳しく聞いた。
固定式のヘッドライトであればナンバー付きのNEO86が実現可能？





4位） スバル『WRX』国内初、6速MTの「WRX STI Sport#」を今春限定発売へ…東京オートサロン202638 Pt.

SUBARU（スバル）のモータースポーツ統括会社であるスバルテクニカインターナショナルは1月9日、東京オートサロン2026でSTIコンプリートカー『WRX STI Sport#（シャープ）』を初公開した。2026年春頃に台数限定で販売予定となっている。
STI製コンプリートカーとして、クルマとの一体感と操る楽しさを追求





5位） ヤマハのeアクスル搭載で車重わずか1.4トン！ ケータハムの新型スポーツカー「プロジェクトV」最新版が世界初公開…東京オートサロン202629 Pt.

ケータハムカーズ・ジャパンは1月9日、「東京オートサロン2026」においてEVスポーツカー『プロジェクトV』の量産化に向け開発・製作した最新プロトタイプを世界初公開した。ヤマハ発動機が開発するシングルモーターの「eアクスル」を搭載し、0-100km/h加速は5秒以下、最高速度230km/hを標榜する。
「セブン」の思想を受け継ぎながら現代的機能を融合させたピュア・ライトウェイト・スポーツカーに


《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ダイハツ ハイゼット

トヨタ カムリ

トヨタGAZOOレーシング

トヨタ自動車

ダイハツ工業

軽自動車

トラック

セダン

東京オートサロン2026

東京オートサロン

トピック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES