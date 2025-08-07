ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日本とは違う『カローラセダン』に「GRスポーツ」が登場、ステアリングもGRがチューニング

トヨタ『カローラアルティス HEV GRスポーツ』（GIIAS 2025）
  • トヨタ『カローラアルティス HEV GRスポーツ』（GIIAS 2025）
  • トヨタ『カローラアルティス HEV GRスポーツ』（GIIAS 2025）
  • トヨタ『カローラアルティス HEV GRスポーツ』（GIIAS 2025）
  • トヨタ『カローラアルティス HEV GRスポーツ』（GIIAS 2025）

トヨタ自動車は、「インドネシアモーターショー（GIIAS）2025」において、新型『カローラアルティス HEV GRスポーツ』を発表した。GAZOOレーシング（GR）の製品戦略の一環として開発されたハイブリッドスポーツセダンで、伝説的なモデルの進化形として位置づけられている。

カローラアルティスはカローラシリーズのセダンだが、日本の『カローラセダン』よりもひと回り大きサイズが特徴。フロントマスクやリアのデザインも異なる。今回発表されたGRスポーツは、外観では、空力性能の向上と走行安定性を高めるため、フロントバンパーとリアスポイラーが新たに設計された。

トヨタ『カローラアルティス HEV GRスポーツ』（GIIAS 2025）トヨタ『カローラアルティス HEV GRスポーツ』（GIIAS 2025）

内装は、ブラックプレーンスエードとレッドパーフォレーテッドスエードを組み合わせたシートを採用し、黒を基調とした室内に赤のアクセントを配したスポーティな仕上がりとなっている。

また、電動パワーステアリングシステムは、GRが直接チューニングを手がけ、様々な道路状況において精密な操縦性と最大限の快適性を提供するよう設計されている。

トヨタ『カローラアルティス HEV GRスポーツ』（GIIAS 2025）トヨタ『カローラアルティス HEV GRスポーツ』（GIIAS 2025）

トヨタは、カローラアルティス HEV GRスポーツの投入により、GAZOOレーシングが単なる性能追求にとどまらず、より多くの人々に選択肢、体験、情熱を提供することを目指していると説明している。

モータースポーツ、製品、コミュニティという包括的なアプローチを通じて、GAZOOレーシングはインドネシアの自動車ライフスタイルの一部として成長を続けている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ カローラ

トヨタ GR

インドネシアモーターショー

トヨタ自動車

セダン

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES