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哀川翔率いるラリーチーム、「ASAMA ATTACK 2026」と「ラリー北海道」への参戦を発表

哀川翔率いるラリーチーム、「ASAMA ATTACK 2026」と「ラリー北海道」への参戦を発表
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俳優の哀川翔が総監督を務めるチーム「FLEXSHOW AIKAWA Racing with TOYO TIRES」が、2026 XCRスプリントカップシリーズ「ASAMA ATTACK 2026」と「ラリー北海道」への参戦を発表した。

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ASAMA ATTACK 2026は、7月31日から8月2日にかけて群馬県嬬恋村を舞台に開催される。2026 XCRスプリントカップシリーズの第4戦として位置づけられており、JAF公認の準国内格式で行われるスペシャルステージラリー（グラベル）だ。

SS総距離は約24.77kmで、全7ステージが予定されている。主催はJAF加盟団体のNPO法人MOSCOおよびASAMA ATTACK 2026大会組織委員会で、嬬恋村および嬬恋村モータースポーツ推進機構が共催する。浅間高原や鹿沢温泉など地域の観光団体をはじめ、JMRC関東・群馬・埼玉の各ラリー部会など多数の団体が協力に名を連ねている。

哀川翔率いるラリーチーム、「ASAMA ATTACK 2026」と「ラリー北海道」への参戦を発表哀川翔率いるラリーチーム、「ASAMA ATTACK 2026」と「ラリー北海道」への参戦を発表

一方、ラリー北海道は全日本ラリー選手権（JRC）の一戦として国内屈指の規模を誇るラリーイベントで、2026 XCRスプリントカップシリーズの第6戦が同時に併催される。平均速度100km/hを超えるSSが設定される国内屈指のハイスピードグラベルラリーとして知られ、WRCやAPRCといった国際格式イベントでも使用されたパウセカムイやヤムワッカなどの名物ステージ、ラリーファンのあいだで聖地として知られる「陸別サーキット」などを中心に行われる。

両レースともに、ドライバーは川畑真人選手、コドライバーは中田昌美選手が務め、マシンは三菱『トライトン』での参戦が予定されている。

FLEXSHOW AIKAWA Racing with TOYO TIRESは、トーヨータイヤのサポートを受けながら両大会に臨む。

《ヤマブキデザイン》

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