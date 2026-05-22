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電動化評価テクノロジー、クロマジャパンが展示へ…人とくるまのテクノロジー展 2026

クロマジャパンのブースイメージ
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クロマジャパンは、5月27日（水）～29日（金）にパシフィコ横浜、2026年6月17日（水）～19日（金）にAichi Sky Expoにて開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026」に出展する。

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同社は、EV化・電動化が進む自動車業界で、バッテリー、モーター、インバーター、車載半導体、充電インフラに求められる「高効率・高信頼性・国際規格対応」を満たす評価技術を紹介する。

展示では、EV・電動化開発を加速する統合試験ソリューションを掲げる。バッテリー（パック）試験、EV/EVSE模擬・系統模擬・リアルタイムシミュレーション、モーター／インバーター／eAxle試験、充電規格対応試験（CHAdeMO、CCS1/2、GB/T、NACS）などを、単体ではなく組み合わせたシステム試験の考え方として示す。

また、電力回生式・双方向電源による高効率試験として、電力回生式双方向AC/DC電源を用いたEV/EVSE模擬、バッテリー模擬、系統連系・回生試験などを紹介する。

車載部品・半導体向けには、受動部品（巻線部品）評価、部分放電試験・絶縁信頼性試験、HILSを活用したシステム検証など、車載要求に対応した安全・信頼性評価を提案する。

主な展示機器として、EV向け自動検査システム（ATS 8000）、電力回生式双方向交流電源（Model 61812シリーズ）、双方向DC電源（Model 62000Dシリーズ）、EVバッテリー評価用試験システム（Model 170X0シリーズ）、巻線部品試験器（Model 19036）、部分放電試験器（Model 19501）を挙げる。展示内容は会場により一部異なる場合がある。

当日は営業および技術スタッフが常駐し、来場者の課題に合わせたソリューションを提案する。横浜会場は展示ホール272、名古屋会場は展示ホールD 140で、入場には公式サイトからの事前登録が必要だ。

《森脇稔》

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