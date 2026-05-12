ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

倍率44倍の争奪戦！ 5MTターボ化された“走るミライース”がついに市場投入へ

ミライース tuned by D-SPORT Racing
  • ミライース tuned by D-SPORT Racing
  • ミライース tuned by D-SPORT Racing
  • ミライース tuned by D-SPORT Racing
  • ミライース tuned by D-SPORT Racing
  • ミライース tuned by D-SPORT Racing
  • ミライース tuned by D-SPORT Racing
  • ミライース tuned by D-SPORT Racing
  • ミライース tuned by D-SPORT Racing専用フロアマット

100台限定に対して応募は約4400人。当選率はわずか2.3％という狭き門となった、ダイハツミライース tuned by D-SPORT Racing』の初号車出荷式が開催された。

【画像全16枚】

ミライース tuned by D-SPORT Racing出荷式ミライース tuned by D-SPORT Racing出荷式

SPKは、同社が発売するコンプリートカー「ミライース tuned by D-SPORT Racing」（5MT・ターボ仕様）の初号車出荷式を、2026年4月23日にダイハツ工業の本社（池田）工場で開催した。式典にはダイハツ代表取締役副社長の桑田氏、SPK代表取締役社長の沖氏をはじめ両社関係者が出席し、完成初号車の出荷を祝った。

◆倍率44倍の人気を集めた100台限定モデル

ミライース tuned by D-SPORT Racingミライース tuned by D-SPORT Racing

「ミライース tuned by D-SPORT Racing」は、ダイハツとSPKが共同運営する「D-SPORT Racing Team」で培ったモータースポーツの知見を反映したコンプリートカー。「走る楽しさをみんなのものに」をテーマに開発されたモデルだ。

100台のみの特別限定生産モデルとして用意されたが、応募者数は約4400人。単純計算で倍率は約44倍、当選率は約2.3％という非常に高い人気を集めた。なお、本モデルの応募受付はすでに終了している。

◆710kgの軽量ボディに5MTターボを搭載

ミライース tuned by D-SPORT Racingミライース tuned by D-SPORT Racing

ベースとなるミライースの軽量ボディを活かしながら、5MT・ターボ仕様へとチューニングされているのが大きな特徴。車両重量は710kgとされ、軽さを武器にした走りの楽しさを追求している。

6点式ロールケージ6点式ロールケージ

さらに、6点式ロールケージ、専用ECU、フロントスーパーLSDなどを特別装備。モータースポーツベース車としてのポテンシャルを高めながら、5ドア、乗車定員4名という日常使用での実用性も確保している。

◆“買えた人だけが味わえる”走りのミライース

ミライース tuned by D-SPORT Racingミライース tuned by D-SPORT Racing

今回の初号車出荷式は、完成初号車の市場投入に向けた節目として実施されたもの。応募倍率44倍という数字は、軽自動車をベースにしながら本格的に走りを楽しめるコンプリートカーへの期待の高さを物語っている。

SPKは今後もモータースポーツのすそ野を広げ、「走る楽しさをみんなのものに」を実現する挑戦に取り組んでいくとしている。

《藤澤純一＠Mycar-life》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

軽自動車

ダイハツ工業

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES