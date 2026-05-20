ブリッツ、マツダ『NDロードスター』専用「レーシングラジエーター・タイプZS」を発売

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）からマツダ『ロードスター』（ND5RE 2024年1月～）専用冷却系パーツ「レーシングラジエーター・タイプZS」が販売開始された。税込み価格は7万4800円。

【画像】マツダ『ロードスター』専用「レーシングラジエーター・タイプZS」

レーシングラジエーター・タイプZSは、新型コアの採用と製造方法の見直しにより、驚異の低価格を実現した軽量オールアルミラジエーター。

34mm厚コアと約2.9Lの大容量タンクにより大幅な熱容量アップをしたうえに、純正の電動ファンおよびファンシュラウドを装着可能な設計を採用。低価格ながらもタンクにバフ仕上げを施したこだわりのクオリティで、放熱性を高める新型のアウターフィンを採用。

ブリッツ、マツダ『ロードスター』専用「レーシングラジエーター・タイプZS」

水温センサーの取り出しに便利な1/8PTサービスホール、アルマイト仕上げのドレンボルトとブリッツオリジナルのラジエーターキャップを標準装備している。

なお、タンク・コアの厚みが純正品に比べて大きく増加するため、取り付けに当たっては純正シュラウドやラジエーターホースの加工などが必要になる場合がある。