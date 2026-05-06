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トヨタ『プロボックス』を軽量＆高剛性化！ タナベ、ボディ補強パーツとアライメント補正パーツを発売

タナベ サステック・アンダーブレース　トヨタ・プロボックス装着例
  • タナベ サステック・アンダーブレース　トヨタ・プロボックス装着例
  • タナベ デバイド・ラテラルロッド　トヨタ・プロボックス装着例

サスペンション・マフラー・ホイールのトータルメーカー・タナベから、トヨタ『プロボックス』用ボディ補強パーツ「サステック・アンダーブレース」とアライメント補正パーツ「デバイド・ラテラルロッド」が新発売。適合車種はトヨタ・プロボックス（NHP160V 2025年11月～）。

【画像】「サステック・アンダーブレース」と「デバイド・ラテラルロッド」

サステック・アンダーブレースはフロア下部の剛性をアップして、ハイレスポンスなハンドリングを実現するパーツ。ロワアーム支持部を連結して、ボディ剛性をアップすることでコーナリング時のボディのネジレを抑える。アルミ中空パイプとユニークな目の字断面構造により、軽量化と高剛性を高レベルで両立している。

今回発売のプロボックス用モデルは2点止めタイプ、装着箇所はフロントとなっている。税込み価格は1万5950円。

なお、同社による実車テストでは、アンダーブレース装着後の最低地上高はアンダーブレース部分の133mmとなる（未装着時はフロントメンバー部の145mm）。クリアランスではフロントメンバーからアンダーブレースまでが約10mmとなっている。

タナベ デバイド・ラテラルロッド　トヨタ・プロボックス装着例タナベ デバイド・ラテラルロッド　トヨタ・プロボックス装着例

デバイド・ラテラルロッドはアライメントを補正してリアタイヤのズレを修正する、リアタイヤ周りの補正パーツ。リジッド車の車高アップ時などに発生するリアタイヤのズレを修正することで、スタイリングと機能を両立している。

タイヤとフェンダーの干渉や直進安定性が悪化するトラブルも解消でき、車高の変化に対する幅広い調整を持つ。税込み価格は2万7500円。

《ヤマブキデザイン》

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