レクサス『LX』、映画『ウィキッド』の魔女をイメージしてカスタマイズ…車内でカラオケ可能

レクサスは、ユニバーサル・ピクチャーズの映画『ウィキッド:フォー・グッド』（邦題：『ウィキッド 永遠の約束』）の米ニューヨークプレミアに合わせて、最上位SUV『LX』にカスタマイズを施した「ウィキッド:フォー・グッド カラオケLX」を公開した。

【画像】レクサス「ウィキッド:フォー・グッド カラオケLX」

このワンオフモデルは、映画に登場するオズの魔女、エルファバとグリンダをイメージしてデザインされている。ファンが映画の名曲を歌いながら「OZmazing」な体験ができるカラオケ機能を搭載しているのが特徴だ。

車両の外装は、エルファバを象徴する深いエメラルドグリーンとグリンダを表す華やかなピンクを基調とし、きらめくゴールドのアクセントやエンブレム、ホイールで装飾されている。カスタムナンバープレートも装着され、あらゆる角度から魅力的な姿を見せる。

内装も同様にピンクとグリーンで統一され、シートの張り地やムードライティング、カスタムフロアマットなどが施されている。インタラクティブなサウンドシステムを搭載し、グループでの歌唱体験が可能だ。ファンはマイクを手に取り、第1作の「ホワット・イズ・ディス・フィーリング?」「ザ・ウィザード・アンド・アイ」「ポピュラー」「ディファイング・グラビティ」などの楽曲を選んで歌うことができる。

この車両は、ニューヨークのリンカーンセンター・フォー・ザ・パフォーミング・アーツで開催された作品プレミアのグリーンカーペットでデビュー。映画『ウィキッド 永遠の約束』は2026年3月、日本でも公開される予定だ。