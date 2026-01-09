ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

来場者の“情熱”で決まる？ ホンダのパスポート発売とインテグラ復活…東京オートサロン2026

ホンダは、1月9～11日に開催される「東京オートサロン2026」に、“走りへの情熱”を表現した四輪コンセプトモデルやレース車両を出展した。オンロードの「SPORT LINE」、オフロードの「TRAIL LINE」として、今後の商品展開の方向性を示す2つの新ラインを公開した。

◆車はレースをやらなければ良くならない

ブーステーマは「Honda Sports DNA」。9日のプレゼンテーションで本田技研工業（ホンダ）、統合地域本部日本統括部の川坂英生統括部長は、「ホンダは創業以来、車はレースをやらなければ良くならない、の思想のもとに、レース活動を通じて得た知見や技術を市販車へフィードバックし『意のままに操る喜び』を追い求めてきた」と語る。

そういった知見と技術を2つの方向性で商品ラインに落とし込む。それがオンロードの「SPORT LINE」、オフロードの「TRAIL LINE」だ。

これらに加え、HRCがレース活動で積み重ねた技術やレーシングドライバーのフィードバックを生かした、HRC仕様のモデルを幅広い車種で展開し、今後のスポーツモデル強化の柱とするという。

ホンダ・シビック・タイプR HRCコンセプト（東京オートサロン2026）ホンダ・シビック・タイプR HRCコンセプト（東京オートサロン2026）

◆SPORT LINE

オンロードレースへの参戦を通じて培った技術や知見を市販車へフィードバックし、「意のままに操る喜び」を高いレベルで実現するラインとして、SPORT LINEは展開される予定だ。

●シビック・タイプR HRCコンセプト

ピュアスポーツ性能をめざした『シビック・タイプR』をベースに、ホンダのレース運営子会社であるホンダ・レーシング（HRC）の有するモータースポーツ活動の知見を生かして、走りをさらに磨いたコンセプトモデル。

●プレリュードHRCコンセプト

2025年9月に発売した『プレリュード』向けに、走行性能をさらに高めるための専用パーツとして「HRCパフォーマンスパーツ」を開発中だ。これらのパーツを装着したコンセプトモデル。

ホンダ・プレリュードHRCコンセプト（東京オートサロン2026）ホンダ・プレリュードHRCコンセプト（東京オートサロン2026）

◆TRAIL LINE

オフロードレースに参戦して培った知見や技術を市販車にフィードバックし、TRAIL LINEとして展開を予定している。アクティブで力強いスタイリングを採用するとともに、より多様なシーンで「意のままに操る喜び」を感じられることをめざしたという。

●パスポート・トレイルスポーツ・エリート（北米仕様）

北米で販売中のSUV、『パスポート』の上級グレード「TRAILSPORT ELITE」を、TRAIL LINEの象徴として参考出品した。川坂統括部長によると、幕張メッセでの反応を見て、パスポートの日本市場導入を検討するそうだ。

●トレイルスポーツHRCコンセプト

2月に発売予定の新型『CR-V』や、『ZR-V』、『VEZEL』、『WR-V』のSUVラインアップをカスタマイズ、「TRAILSPORT HRC Concept」として出展した。

ホンダ・パスポート（東京オートサロン2026）ホンダ・パスポート（東京オートサロン2026）

◆期待の2車種、ハイブリッドRSとインテグラ復活

●シビックe:HEV RSプロトタイプ

「シビックe:HEV」にスポーティグレード「RS」を設定し、東京オートサロン2026で初公開した。プレリュードに続き、新制御技術「Honda S+ Shift（エスプラスシフト）」を搭載。

シビックe:HEV RSプロトタイプシビックe:HEV RSプロトタイプ

●アキュラ・インテグラ・タイプS（北米仕様、参考出品）

北米のアキュラ・ブランドで販売されている『インテグラ・タイプS』は、シビック・タイプRと同じ6速マニュアルトランスミッションと2Lターボエンジンを採用した、パフォーマンスを誇るモデルだ。川坂統括部長によると、こちらも、幕張メッセでの反応を見て日本導入を検討するそうだ。

アキュラ・インテグラ・タイプS（東京オートサロン2026）アキュラ・インテグラ・タイプS（東京オートサロン2026）

◆レース車両

2026年SUPER GTシリーズに参戦予定の新型GT500マシン「ホンダHRCプレリュード-GT」に加えて、2019年シーズンまでSUPER GTに参戦していた実際の「NSX-GT」の車体を活用した、eモータースポーツ専用レーシングシミュレーター「eMS SIM-02」を展示している。

《高木啓》

