ハーレーは“生き方”を売っている…創業家4代目ビル・ダビッドソンが語った「120年愛される理由」

ハーレーダビッドソンは、オートバイを製造するだけのメーカーではないのかもしれない。彼らが本当に売っているのは“生き方”だ。1903年、ダビッドソン兄弟とウィリアム・S・ハーレーによって始まったこのブランドは、120年を超えた今もなお、独自の存在感を放ち続けている。

【画像】ハーレーダビッドソンシティ西東京でファンや販売店と交流するビル

そう言うと、大袈裟に聞こえるかもしれない。だが、創業家4代目にあたるビル・ダビッドソン氏（以下、敬称略）の言葉を追っていくと、それが決して誇張ではないと気づかされる。

今回、ビルは13年ぶりに来日し、ハーレーダビッドソンシティ西東京（東京都西東京市）を訪問、ファンたちとの交流を楽しんだ。カスタマー、そして販売店からの意見に耳を傾けた。そんなビルに「なぜハーレーが120年もの間、支持され続けているのか」、そしてその根源とは何なのかを聞いた。

ビルは、設計を担ったアーサー・ダビッドソンのひ孫にあたり、1984年に入社。マーケティングやブランド戦略、コミュニティ活動の中核を担い、現在もCEOアドバイザー兼ブランドアンバサダーという重要な役職に就いている。

◆「RIDE」はスローガンじゃない、原点そのものだ

ハーレーダビッドソン創業家の4代目にあたるビル・ダビッドソン氏

ハーレーが新たに打ち出したグローバルプラットフォームが『RIDE』だ。ローンチに合わせて公開されたビジュアルでは、バー＆シールドのロゴが力強く前面に打ち出され、プロモーションビデオにはウィリー・ネルソンの名曲『On the Road Again』が流れる。老若男女が自由に走る姿が、じつにハーレーらしい空気をまとっていて、見ているだけでワクワクしてくる。

「これまでのメッセージは短命で、方向もバラバラだった。だから“私たちは何者なのか”をもう一度定義したかった。その答えが“RIDE”です」

ビルは迷いなくそう言い切り、さらにこう続けた。

「ハーレーダビッドソンが最も大切にしてきたのは、ライディングの楽しさ。その姿勢はこれからも変わりません。“RIDE”はそれを最もシンプルに、力強く表現できる言葉なのです」

オートバイに乗ることに、どれだけの意味や価値を見出せるのか。そんな問いを、ブランド自ら突きつけてきたのだ。

◆“Life”は生命ではなく人生だ

ハーレーダビッドソンの新グローバルプラットフォーム「RIDE」のキービジュアル

インタビュールームに掲げられていた『RIDE』のビジュアル。そこにあるのが、この一文だ。

“Life, liberty, and the pursuit of happiness”

トーマス・ジェファーソンによるアメリカ独立宣言の一節として知られる言葉だが、ハーレーはこの“Life”を「生命」ではなく「人生」や「生き方」と解釈している。

「いろいろなところへ行くと、私に“ハーレーに乗って人生が変わった”とか“ハーレーこそ我が人生”と言ってくれる人が本当に多い。私たちにとって嬉しいことで、“Life”とはそういう意味なのです」

ハーレーダビッドソン CVO ストリートグライド リミテッド

自由に走る。気の向くままに旅に出る。カスタムに没頭し、仲間と語り合う。そのすべてが“人生”そのものだというわけだ。

これまでも、ハーレーを象徴するキーワードとして「We ride with you」があり、ファンの間ではよく知られている。これはビルの父であるウィリーG・ダビッドソンの言葉だ。

「直訳すれば“共に走る”ですが、実際は“いつでもあなたのそばにいる”という意味です」

バイクを売って終わりではない。その後の人生に寄り添い続ける存在でありたい。この思想こそが、ハーレーを単なる製品ブランドではなく、強固なコミュニティへと押し上げている。

◆120年続く理由は性能重視ではないこと

ハーレーダビッドソン創業家の4代目にあたるビル・ダビッドソン氏

「なぜ、ハーレーはここまで長く支持されてきたのか？」とビルに聞くと、こう答えた。

「Look（ルック）、Sound（サウンド）、Feel（フィール）。この3つを徹底して大切にしてきたからです」

スペックでは語りきれない領域。しかし、ライダーにとっては最も重要な部分なのかもしれない。さらにビルはこう続ける。

「私たちは常にお客様の夢や望みに耳を傾け、それを形にしてきました」

ハーレーダビッドソンシティ西東京でファンや販売店と交流するビル

水冷化や電動化が進む時代においても、その軸は揺るがない。

「技術は変わる。しかし“ハーレーらしさ”であったり、お客様の夢を叶えるという使命は変わりません」

将来に向けても、迷いは一切ない。

◆すべての原点は、1903年のファーストバイク

ハーレーダビッドソン創業家の4代目にあたるビル・ダビッドソン氏

「好きなモデルは？」という問いには、こう答えた。

「それが一番難しい……。でも、あえて言うなら、1903年の最初の1台ですね」

すべては、そこから始まった。「RIDE」は原点回帰か、それとも挑発か。今回のインタビューで見えてきたのは、「RIDE」という言葉の二面性だ。

原点への回帰でありながら、同時に現代への問いかけでもある。効率や合理性が優先される時代において、「ただ走る」という行為にどれだけの価値があるのか。

ハーレーダビッドソン ナイトスター

ハーレーダビッドソンは、その答えは人それぞれにあると考えている。そして、こう問いかけてくる。

「それでも、あなたは走るか？」

「RIDE」という4文字はシンプルだからこそ、ライダーの心に強烈に響く。もし惹かれてしまうなら、自分の人生にハーレーが必要なのか否か、試さない手はない。

ハーレーダビッドソンシティ西東京でファンや販売店と交流するビル