ホーム モーターサイクル 新型車 記事

「いいバイクなのに」“中免ハーレー”『X350』販売終了にSNSでは惜しむ声

ハーレーダビッドソン X350
  • ハーレーダビッドソン X350
  • ハーレーダビッドソン X350（右）とX500（左）
  • ハーレーダビッドソン X350
  • ハーレーダビッドソン X350
  • ハーレーダビッドソン X350
  • ハーレーダビッドソン X350
  • ハーレーダビッドソン X350
  • ハーレーダビッドソン X350

約70万円から買える“中免ハーレー”として話題となったハーレーダビッドソン『X350』と、その兄弟モデルにあたる『X500』が生産終了となることが明らかになった。これを受けSNS上では「いいバイクなのに」など生産終了を惜しむ声が上がった。

【画像】生産終了となるハーレーダビッドソン X350とX500

両モデルは追加での供給予定はなく、今後は正規ディーラーにある在庫限りの販売となり、在庫がなくなり次第販売終了となる。

「X350」と「X500」はともに、ハーレーの本拠地である米国ウィスコンシン州ミルウォーキーで設計、中国で生産されてきた。ブランドならではの特徴的なスタイルとフィーリングを、軽量かつ機敏なパッケージで実現したモデル。

ハーレーダビッドソン X350（右）とX500（左）ハーレーダビッドソン X350（右）とX500（左）

都市環境に最適化された設計により、俊敏なハンドリングと力強いミドルレンジトルクを兼ね備えたスタンダードなネイキッドモデルとして登場した。2台は、排気量だけでなく、フレーム、シャシー、マフラー、サスペンションなど、ほぼすべてが異なる設計となっている。

特に「X350」は、排気量350ccで普通自動二輪MT免許で乗れること、69万9800円（税込）という価格から、2023年の登場時に注目を集めた。

ハーレーダビッドソン X350ハーレーダビッドソン X350

これに対しSNS上では「いいバイクなのに」「市場では評価されなかったか」「ギリギリ買えてよかった」「いい音だったな」など、生産終了を惜しむ声が多く見られた。

また、「デザインは良かったけどエンジンがな」「走りはいいんだけどハーレー的な要素が薄い」など、実際に乗った感想から生産終了の要因を分析するコメントも見られた。

《園田陽大》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ハーレーダビッドソン

口コミ記事

トピック

注目の記事【モーターサイクル】

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews