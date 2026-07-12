ホーム モーターサイクル 企業動向 記事

ハーレーダビッドソンが7車種・1574台をリコール…オイル噴出のおそれ

ハーレーダビッドソン・ロードグライド
  • ハーレーダビッドソン・ロードグライド
  • ハーレーダビッドソン・ロードグライド
  • ハーレーダビッドソン・ストリートグライド
  • ハーレーダビッドソン・ストリートグライド
  • ハーレーダビッドソン・ファットボーイ
  • ハーレーダビッドソン・ファットボーイ
  • 改善箇所

ハーレーダビッドソンジャパンは2025年7月8日、ハーレーダビッドソンの二輪車、7車種・計1574台について国土交通省にリコール（回収・無償修理）を届け出た。

【画像全7枚】

リコール対象となるのは、型式「8BLFL7」の『ロードグライド』（863台）、『ストリートグライド』（494台）、『ストリートグライド ウルトラ』（70台）、型式「8BLTGN」の『ストリートグライド 3 リミテッド』（37台）、『ロードグライド3』（19台）、型式「8BLST9」の『ブレイクアウト』（2台）、『ファットボーイ』（89台）。製作期間は2023年7月17日から2026年2月12日まで。

不具合の内容は、エアクリーナーのベースプレートにおいて、ブリーザーポートの成形工程が不適切なため、内部が閉塞しているものがある。そのため、ブローバイガスが排出されずにクランクケース内の圧力が上昇し、エンジンオイル注入口からオイルが漏れる。最悪の場合、エンジンオイル注入口を開けた際にオイルが噴出して怪我をするおそれがある。

ハーレーダビッドソン・ストリートグライドハーレーダビッドソン・ストリートグライド

改善措置として、全車両のブリーザーポートを点検し、閉塞している場合は開通させる。

不具合の発生件数は0件、事故の発生件数は無しと報告されている。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ハーレーダビッドソン

リコール・不具合情報

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews