ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産『キックス』新型にもアウトドアカスタム「ROCK CREEK」、今冬発売予定

日産 キックス ROCK CREEK
  • 日産 キックス ROCK CREEK
  • 日産 キックス ROCK CREEK
  • 日産 キックス ROCK CREEK

日産モータースポーツ＆カスタマイズは17日、日産自動車の新型『キックス』をベースにしたアウトドアテイストのカスタムカー「ROCK CREEK」の情報を先行公開した。正式発表は今夏、発売は今冬を予定している。

【画像】日産 キックス ROCK CREEK

新型キックスは、第3世代「e-POWER」の搭載で燃費性能と静粛性を両立。また4WDモデルに電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を搭載するなどで走行性能も進化した。

力強いデザインに進化した新型キックスに、専用の内外装パーツや防水シートなどを装備し、アウトドアイメージを強調したモデルだ。エクステリアにはブラックを基調に、ROCK CREEK専用の3スロットシルバーを施したフロントグリル、溶岩をイメージした「ラバレッド」のアクセントを配した専用のフロントプロテクター、アルミホイールなどを採用した。

日産 キックス ROCK CREEK日産 キックス ROCK CREEK

インテリアも、全体をブラック基調でコーディネートし、アウトドアなどでシーンを選ばずに便利に使用できる防水シートを装備したほか、シート、ドアトリム、インストパッド、ステアリングなど随所にラバレッドのアクセントを施した。

2WD車、4WD（e-4ORCE）車ともに設定される予定で、予定メーカー希望小売価格は、2WD車は約400万円（税込）～、4WD車は約430万円（税込）～としている。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 キックス

日産モータースポーツ＆カスタマイズ

日産自動車

SUV・クロスオーバー

コンパクトカー

ハイブリッドカー HV、HEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews