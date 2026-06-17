日産『キックス』新型にもアウトドアカスタム「ROCK CREEK」、今冬発売予定

日産モータースポーツ＆カスタマイズは17日、日産自動車の新型『キックス』をベースにしたアウトドアテイストのカスタムカー「ROCK CREEK」の情報を先行公開した。正式発表は今夏、発売は今冬を予定している。

【画像】日産 キックス ROCK CREEK

新型キックスは、第3世代「e-POWER」の搭載で燃費性能と静粛性を両立。また4WDモデルに電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を搭載するなどで走行性能も進化した。

力強いデザインに進化した新型キックスに、専用の内外装パーツや防水シートなどを装備し、アウトドアイメージを強調したモデルだ。エクステリアにはブラックを基調に、ROCK CREEK専用の3スロットシルバーを施したフロントグリル、溶岩をイメージした「ラバレッド」のアクセントを配した専用のフロントプロテクター、アルミホイールなどを採用した。

日産 キックス ROCK CREEK

インテリアも、全体をブラック基調でコーディネートし、アウトドアなどでシーンを選ばずに便利に使用できる防水シートを装備したほか、シート、ドアトリム、インストパッド、ステアリングなど随所にラバレッドのアクセントを施した。

2WD車、4WD（e-4ORCE）車ともに設定される予定で、予定メーカー希望小売価格は、2WD車は約400万円（税込）～、4WD車は約430万円（税込）～としている。