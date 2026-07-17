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『キックス』新型は「日産の成長の第一歩」…今週のビジネス記事ランキング

日本マーケティング＆セールス執行職の杉本全氏
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  • 日産グローバルデザイン本部第二プロダクトデザイン部プログラムデザインダイレクターの田勢信崇さん
  • ボルボ・カー・ジャパンのエドソン・イシカワ社長
  • ボルボ・カー・ジャパンのエドソン・イシカワ社長とES90
  • Glydways 都会走行イメージ

7月9～15日に公開された有料会員記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位になった記事は日産の新型『キックス』。杉本執行職は、戦略モデルであり、日産の成長に向けた重要な一歩だ、と語っています。


1位） 日産『キックス』は52万台市場へ投入する中核モデル、第3世代e-POWERで攻略：199 Pt.

日産自動車は、新型『キックス』を電動化戦略を支えるコアモデルとして日本市場に投入する。日本で初めて第3世代「e-POWER」を搭載し、拡大を続けるコンパクトSUV市場を狙う戦略モデルに位置付ける。
過去10年で約3.8倍に拡大したコンパクトSUV市場





2位） 【日産 リーフ 新型】インテリアデザインのテーマ「フィジタル」とは何か？：107 Pt.

2026年1月に販売を開始した新型日産『リーフ』。航続距離を含めた性能向上により商品力を高め、販売は前年を大きく上回り好調だと伝えられている。人気の理由のひとつが大きく変わったデザインだ。
チーフデザイナーに話を聞いた





3位） ボルボが新型EVの『ES90』と『EX90』発表…イシカワ社長「従来型PHEV並みの価格戦略」：82 Pt.

ボルボ・カー・ジャパンは7月8日、電気自動車（EV）の新型フラッグシップセダン『ES90』と、7人乗りフラッグシップSUV『EX90』を日本市場で発売した。EV専用モデルを従来のフラッグシップ車に近い価格帯で投入し、プレミアムEVの普及を加速させる考えだ。
最適なパワートレインを選べること





4位） スズキ、広島大学スマートシティ共創コンソーシアムに参画…次世代モビリティ「グライドウェイズ」の社会実装を検討：57 Pt.

スズキは、広島大学および東広島市が推進する「広島大学スマートシティ共創コンソーシアム」（以下、共創コンソーシアム）に参画すると発表した。
共創コンソーシアムは2022年に設立された産官学連携組織





5位） 鹿島アントラーズ、ホームゲーム来場者の移動レポート公開…8割以上が自動車利用：55 Pt.

鹿島アントラーズは、サステナビリティ方針「ずっと同じ夢を～With Antlers, For Sustainability～」における重要テーマのひとつ「環境負荷の少ない移動」の実現に向け、産業技術総合研究所の協力のもと「ホームゲーム来場者移動レポート」を公開した。
来場者の半数以上が県外から、平均移動距離は123.8km


《高木啓》

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