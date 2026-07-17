『キックス』新型は「日産の成長の第一歩」…今週のビジネス記事ランキング

7月9～15日に公開された有料会員記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位になった記事は日産の新型『キックス』。杉本執行職は、戦略モデルであり、日産の成長に向けた重要な一歩だ、と語っています。
日産自動車は、新型『キックス』を電動化戦略を支えるコアモデルとして日本市場に投入する。日本で初めて第3世代「e-POWER」を搭載し、拡大を続けるコンパクトSUV市場を狙う戦略モデルに位置付ける。
2026年1月に販売を開始した新型日産『リーフ』。航続距離を含めた性能向上により商品力を高め、販売は前年を大きく上回り好調だと伝えられている。人気の理由のひとつが大きく変わったデザインだ。
ボルボ・カー・ジャパンは7月8日、電気自動車（EV）の新型フラッグシップセダン『ES90』と、7人乗りフラッグシップSUV『EX90』を日本市場で発売した。EV専用モデルを従来のフラッグシップ車に近い価格帯で投入し、プレミアムEVの普及を加速させる考えだ。
スズキは、広島大学および東広島市が推進する「広島大学スマートシティ共創コンソーシアム」（以下、共創コンソーシアム）に参画すると発表した。
鹿島アントラーズは、サステナビリティ方針「ずっと同じ夢を～With Antlers, For Sustainability～」における重要テーマのひとつ「環境負荷の少ない移動」の実現に向け、産業技術総合研究所の協力のもと「ホームゲーム来場者移動レポート」を公開した。