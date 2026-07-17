『キックス』新型は「日産の成長の第一歩」…今週のビジネス記事ランキング

7月9～15日に公開された有料会員記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位になった記事は日産の新型『キックス』。杉本執行職は、戦略モデルであり、日産の成長に向けた重要な一歩だ、と語っています。