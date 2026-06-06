トライバル模様の力強さと鋭く走るライン、オージーケーカブト『カムイ5』に新グラフィック「ノトラ」登場

オージーケーカブトがフルフェイスヘルメット「KAMUI-5（カムイ5）」に新たなグラフィックモデル『KAMUI-5 NOTRA（カムイ・5 ノトラ）』を追加。税込み価格は4万9500円で、販売開始は6月より。

【画像】オージーケーカブト KAMUI-5 NOTRA

「ノトラ」はトライバル模様の力強さと鋭く走るラインが印象的で、走りの軌跡を脳裏に刻むような魅惑のグラフィックを採用。ライディング中の躍動感やスピードを視覚的に表現し、存在感を際立たせたモデルだ。なお、ノトラのデザインモデルは4月に発売されたシステムヘルメット「RYUKI（リュウキ）」に続く第2弾となっている。

ベースとなる「カムイ5」は、紫外線（UV）99％カットに加え、日射熱によるヘルメット内部の温度上昇を抑える赤外線（IR）74％カット素材の「CF-2 UICシールド（UICクリア）」を標準装備。

KAMUI-5 NOTRA フラットブラック

KAMUI-5 NOTRA フラットブラック

また、照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、大型のインナーサンシェード、上下2段階の切り替えが可能なチンベンチレーション、歪みを抑えつつ安定した作動性と高い密閉性能を両立した2軸ラチェット機構、スムーズな着脱とフィット感を両立する新設計内装など、快適の常識を塗り替える新世代のフルフェイスモデルだ。

カラーは、フラットブラック、パールホワイトブラックの2色を用意。2シェル5サイズ展開で、サイズはXS（54-55cm）・S（55-56cm）・M（57-58cm）・L（59-60cm）・XL（61-62cm）の5サイズをラインナップする。