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SHOEIのピュアスポーツフルフェイス『Z-9』に新グラフィック「バーンサイド」が登場

Z-9 BURNSIDE ホワイト/レッド［TC-10］
  • Z-9 BURNSIDE ホワイト/レッド［TC-10］
  • Z-9 BURNSIDE ホワイト/レッド［TC-10］
  • Z-9 BURNSIDE ホワイト/レッド［TC-10］
  • Z-9 BURNSIDE ブラック/ホワイト［TC-5］
  • Z-9 BURNSIDE イエロー/ブラック［TC-3］
  • Z-9 BURNSIDE レッド/ホワイト［TC-1］

SHOEI・Zシリーズの流れを継承しつつ快適性と利便性を追求した新型ピュアスポーツフルフェイスヘルメット「Z-9」に、新グラフィックモデル「BURNSIDE（バーンサイド）」が新登場。税込み価格は8万5800円で、販売開始は10月より。

【画像】新グラフィックモデル「BURNSIDE（バーンサイド）」

「バーンサイド」は、左側にオフセットされた大胆な太いラインと、左右に配置された「SHOEI」ロゴを取り巻く細いラインで構成されたデザイン。未来感とレトロ感を融合させたグラフィックが特徴のモデルとなっている。カラーはレッド/ホワイト［TC-1］、イエロー/ブラック［TC-3］、ブラック/ホワイト［TC-5］、ホワイト/レッド［TC-10］の4種類が用意されている。

Z-9は、軽量・コンパクトをコンセプトに、スポーツツーリングをはじめ幅広いシーンで支持されてきたZシリーズの特徴を継承しながら、さらに空力性能を高めて走行時の快適性と利便性を向上させたモデル。シェルはセンターに集約されたアッパーエアインテークと左右のロアエアインテークを備え、シンプルながら特徴的なデザインとなっている。

Z-9 BURNSIDE ホワイト/レッド［TC-10］Z-9 BURNSIDE ホワイト/レッド［TC-10］

空力性能は従来モデルと比較し、リフトが約13％、ドラッグが約3％低減されている（自社大型風洞実験設備での参考数値）。ベンチレーション性能ではアッパーエアインテークの流入量が従来比約1.9倍、ロアエアインテークは約1.4倍に向上している。

シールドはCWR-F2を採用。シールドロックボタンが大型化され、厚手のグローブでも操作しやすくなっている。緊急時にチークパッドを素早く取り外せるE.Q.R.S.（エマージェンシークイックリリースシステム）も装備されている。

SHOEI COMLINKアダプター（3300円、別売）を使用することで、XS～XXLサイズにサイン・ハウス製B+COM SX1およびSENA製SRL3の装着が可能。サイズはXS～XXLの6サイズ展開。

Z-9 BURNSIDE ブラック/ホワイト［TC-5］Z-9 BURNSIDE ブラック/ホワイト［TC-5］
Z-9 BURNSIDE イエロー/ブラック［TC-3］Z-9 BURNSIDE イエロー/ブラック［TC-3］Z-9 BURNSIDE レッド/ホワイト［TC-1］Z-9 BURNSIDE レッド/ホワイト［TC-1］
《ヤマブキデザイン》

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