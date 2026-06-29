SHOEIヘルメットに一体装着！ カルド、新型インカム『PACKTALK-S』発売　6万3800円

バイク用インカムのプレミアムブランド・Cardo（カルド）が、SHOEIの第3世代ヘルメットに一体化して装着できるインカム『PACKTALK-S』を7月3日より発売する。税込み価格は6万3800円

【画像】カルドの新型インカム『PACKTALK-S』

同製品はSHOEI『NEOTEC 3』『GT-AIR 3』『J-CRUISE 3』の3モデル専用に設計されており、別途取り付け作業を要さず、対象ヘルメットにそのまま組み込む形で装着できる設計となっている。従来の内蔵型システムとは異なり、自宅や販売店で簡単に取り付け可能。

通信機能には第2世代DMC（ダイナミックメッシュコミュニケーション）が搭載されており、最大15人までのグループ接続がわずか5秒以内で完了する。2台接続時の最大通信距離は1.6km、グループ最大通信距離は8kmとされている。また、ワイドバンド音声による高品質なインカム通話が可能で、自動再接続機能も備わっている。

カルド『PACKTALK-S』

オーディオ面ではJBL製40mmスピーカーが搭載されており、走行中の音楽再生や通話において高品質なサウンドが提供される。操作はナチュラルボイスオペレーションに対応しており、音声で各種操作が行える。

Bluetooth 5.2に対応しており、他社主要ブランドのインカムともシームレスな接続が可能。OTA（Over-The-Air）ソフトウェアアップデートにも対応しており、スマートフォンの「Cardo Connect」アプリを通じてケーブル不要でアップデートが行える。

防水性能はIP67認証を取得。急速充電に対応しており、20分の充電で約2時間の通話が可能で、フル充電には約2時間かかる。走行中充電機能も備わっており、モバイルバッテリーや車体電源に接続することで使用時間を延長できる。保証期間は3年間。