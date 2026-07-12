オーロラの色彩で存在感と幻想性を表現、オージーケーカブト『カムイ・5』に新グラフィック「ルノア」登場

オージーケーカブトが販売中のフルフェイスヘルメット「KAMUI-5（カムイ・5）」に、新たなグラフィックモデル「KAMUI-5 LUNOA（カムイ・5 ルノア）」を追加。税込み価格は5万1700円で、販売開始は7月上旬より。

【画像】オージーケーカブト KAMUI-5 LUNOA

「ルノア」はオーロラのように移ろう色彩で、奥行きのある美しさを表現。静寂の中に広がる光のゆらぎを繊細に描き出した、存在感と幻想性を兼ね備えたグラフィックモデルとなっている。カラーは、パールホワイトミント、フラットブラックネオンの2色を用意。

ベースとなる「カムイ・5」は、紫外線（UV）99％カットに加え、日射熱によるヘルメット内部の温度上昇を抑える赤外線（IR）74％カット素材の「CF-2 UICシールド（UICクリア）」を標準装備。

KAMUI-5 LUNOA（パールホワイトミント）

また、照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、大型のインナーサンシェード、上下2段階の切り替えが可能なチンベンチレーション、歪みを抑えつつ安定した作動性と高い密閉性能を両立した2軸ラチェット機構、スムーズな着脱とフィット感を両立する新設計内装など、快適の常識を塗り替える新世代のフルフェイスモデルだ。

2シェル5サイズ展開で、サイズはXS（54-55cm）・S（55-56cm）・M（57-58cm）・L（59-60cm）・XL（61-62cm）の5サイズをラインナップする。