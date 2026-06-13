“和の守護者”がモチーフ、オージーケーカブトの定番・軽量フルフェイス「AEROBLADE-6」に新グラフィック登場

オージーケーカブトの軽量フルフェイスヘルメット『AEROBLADE-6（エアロブレード・6）』に、新グラフィック「RIKZAR（リクザー）」が登場。販売開始は6月中旬以降。

【画像】オージーケーカブト AEROBLADE-6 RIKZAR

今回新たにラインアップされる「リクザー」は、和の守護者をモチーフにした迫力あるグラフィックが特徴のモデル。力強さと繊細さを兼ね備えた金剛力士像を思わせるデザインが採用されており、伝統美と躍動感がライダーの個性を際立たせる仕上がりとなっている。カラーはフラットブラックゴールドとパールホワイトゴールドの全2色が用意されている。

オージーケーカブト AEROBLADE-6 RIKZAR（フラットブラックゴールド）

エアロブレード・6は、軽さと空力性能を両立したカブトの定番フルフェイスモデル。上位モデルで培ったテクノロジーを凝縮し、走行中の風圧によるヘルメットのブレを抑制する「ウェイクスタビライザー（特許取得済み）」や、CFD解析を用いて設計されたエアロフォルムを採用している。

エアロブレード・6は帝人の熱線遮蔽素材を使用した「UV＆IRカットシールド」を採用。4種類の専用設計帽体により、細やかなフィッティングと軽量・コンパクト化を実現している。また、CFD解析を用いて絞り込んだエアロフォルムや、優れた耐貫通性と衝撃吸収性を兼ね備えた最先端の帽体成形技術と安全設計も採用する。

シールドシステムには2軸構成DAF-Rラチェットと DAF-1シールドを採用し、高い密閉性と静粛性を実現。インカム取付を考慮したスピーカー専用取付スペースも設置している。

オージーケーカブト AEROBLADE-6 RIKZAR（パールホワイトゴールド）

サイズはXS（54-55cm）/S（55-56cm）・M（57-58cm）・L（59-60cm）・XL（61-62cm）/XXL（63-64cm）の4シェル/6サイズで展開。標準シールドとしてDAF-1 UICシールド（クリア）を装備するほか、ウィンドシャッターNo.3も標準装備する。

なお、エアロブレード・6 リクザーの発表時点での税込み価格は5万600円だが、2026年6月22日より税込み5万2800円に価格改定となる。