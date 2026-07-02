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カーボン素材採用で数量限定、オージーケーカブトの「GEOSYS」にプレミアムモデル『GEOSYS-R』登場

オージーケーカブト GEOSYS-R
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オージーケーカブトが販売中のデュアルパーパスモデル「GEOSYS（ジオシス）」に、数量限定のプレミアムモデル「GEOSYS-R（ジオシス・アール）」が登場。税込み価格は9万3500円で、販売開始は9月頃を予定。

【画像】オージーケーカブト『GEOSYS-R』

ジオシス・アールは、オンロード・オフロード両用のデュアルパーパスモデル「ジオシス」をベースに、カーボン素材を採用して軽量性と剛性のバランスをさらに高めたプレミアムモデルに位置づけられる。シェルにはハイパーガラス繊維と高強度有機繊維素材を組み合わせ、綾織カーボン繊維が最表面に成型されている。この構造は「A.C.T.-2+C構造（精密成型カーボン＋高強度複合素材帽体）」と呼ばれ、軽さと強度の高次元な両立が図られている。

「ジオシス」はライディングスタイルに合わせて、5段階の調整が可能なバイザーを搭載した、オフロード走行時の防眩効果や泥避けの機能を備えたモデル。

オージーケーカブト GEOSYS-Rオージーケーカブト GEOSYS-R

独立したチンベンチレーションとワンタッチで操作可能なトップベンチレーションにより、つねに快適な内部環境を維持する。高速走行時の負荷を軽減するオージーケーカブトの特許技術「ウェイクスタビライザー」も搭載し、オンロードでの高速走行にも対応しながら、本格的なアドベンチャーライディングをサポート。長距離でも快適なオンロード走行と、オフロード走行でも安心して楽しめる性能を、バランス良く両立したヘルメットとなっている。

カラーはカーボンの1色のみ、XS（54-55cm）からXL（61-62cm）までの5サイズ展開。規格はJIS標準で、標準シールドとして「CD-1クリアシールド」が装備されている。

《ヤマブキデザイン》

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