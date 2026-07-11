我が道を行くライダー魂を表現、アライヘルメット『TXストラーダ・ティラノ』発売

「かわす性能」でライダーの頭を護り続けるアライヘルメットから、フルフェイス「TXストラーダ」をベースにした新グラフィックモデル『TXストラーダ・ティラノ』が新発売。税込み価格は7万4800円。販売開始は9月中旬より。

【画像】アライ TXストラーダ・ティラノ

TXストラーダは「かわす性能」を高めた強靭な帽体が生む安心感と、「卵形」フォルムからなる丸く滑らかなスタイルが特徴のフルフェイス・ストリートモデル。

アライ TXストラーダ・ティラノ（トリコ）

今回追加された『ティラノ』は、太古の時代の息吹を伝える大理石の質感をあしらいながら、現代のサイバー要素を融合させた先鋭的グラフィックをベース、時間の枠に捕らわれず暴れ狂う恐竜を思わせるライダー魂を表現。我が道を行く、唯我独尊の「暴君（ライダー）」に捧げるデザインモデルにまとめたという。カラーバリエーションはトリコとブルーの2色展開。

TXストラーダ・ティラノは、「54」「55-56」「57-58」「59-60」「61-62」の5サイズ展開。SNELL・JISの両規格適合品で、帽体にはPB-cLc2（ペリフェラリー・ベルテッド・コンプレックス・ラミネート・コンストラクション）を採用。内装仕様はハイフィッティング・アジャスタブル・FCS内装（抗菌・消臭内装／オプションにて調節可能［特許］）となっている。

アライ TXストラーダ・ティラノ（ブルー）