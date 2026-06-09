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アライ、絶対王者・中須賀克行選手のオープンフェイス版レプリカ『VZ-RAM ナカスガ4』発売

VZ-RAM NAKASUGA 4（ナカスガ4）
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アライヘルメットからレーシングライダー・中須賀克行選手のレプリカモデル『VZ-RAM NAKASUGA 4（ナカスガ4）』が新発売。税込み価格は7万4800円。販売開始は8月下旬より。

【画像】中須賀克行選手のオープンフェイス版レプリカ『VZ-RAM ナカスガ4』

VZ-RAM ナカスガ4は、スポーツするオープンフェイスとしても人気の「VZ-RAM」をベースにしたモデル。“かわす性能”でライダーの頭を護り続けるアライと共に、昨2025年に全日本ロードレース最高峰のJSB1000クラスに出場し、前人未到のV13チャンピオンを獲得したヤマハファクトリー・中須賀克行選手のレプリカモデル・オープンフェイス版だ。

VZ-RAM NAKASUGA 4（ナカスガ4）VZ-RAM NAKASUGA 4（ナカスガ4）

定番の「目玉」デザインはもちろん、勇敢さや王者の象徴でもある「虎」の顔・爪・牙を融合して、“最強・王者・日本一”の富士山を後頭部にイメージした、中須賀レプリカ4代目のデザインモデルとなっている。

「54」「55-56」「57-58」「59-60」「61-62」の5サイズ展開。SNELL・JISの両規格適合品で、帽体には繊維密度を高めた最新のスーパーファイバー・PB-cLc2を採用。内装仕様はハイフィッティング・アジャスタブル内装（抗菌・消臭・防汚内装／オプションにて調節可能［特許］）となっている。

《ヤマブキデザイン》

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