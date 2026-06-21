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オージーケーカブト『SHUMA』に新グラフィックモデル「スカリオン」登場　価格は4万1800円

オージーケーカブト SHUMA SKALION（フラットブラックレッド）
  • オージーケーカブト SHUMA SKALION（フラットブラックレッド）
  • オージーケーカブト SHUMA SKALION（パールホワイトシルバー）
  • オージーケーカブト SHUMA SKALION（フラットブラックブルー）
  • オージーケーカブト SHUMA SKALION（フラットブラックレッド）
  • オージーケーカブト SHUMA SKALION（フラットブラックレッド）
  • オージーケーカブト SHUMA SKALION（フラットブラックレッド）
  • オージーケーカブト SHUMA SKALION（フラットブラックレッド）

オージーケーカブトが販売中のすぐれたクーリングシステムと高い快適性の人気ヘルメット・SHUMA（シューマ）に、新たなグラフィックモデル「SKALION（スカリオン）」を追加。税込み価格は4万1800円で、販売開始は6月下旬～7月上旬より。

【画像】オージーケーカブト SHUMA SKALION

今回追加の「スカリオン」は、スコーピオンの本能を宿した力強さと、トライバルが放つ未来的な造形が共鳴するデザインを採用。見る者を惹きつける、新次元の躍動感を表現したグラフィックモデルとなっている。カラーはフラットブラックレッド、フラットブラックブルー、パールホワイトシルバーの全3色展開。

シューマは、フロントトリプルレイアウトのヘッドベンチレーションと、風が通り抜ける新感覚のフィッティング内装「HEXA-PAD」による「ウルトラクールシステム」を搭載。ヘルメット内部への熱伝導を低減させる赤外線（IR）カット素材を使用した「CF-1W UICシールド（UICクリア）」を標準装備し、走り出した瞬間から涼しさを感じられる、軽量コンパクトでスタイリッシュなフルフェイスヘルメットだ。

オージーケーカブト SHUMA SKALION（フラットブラックレッド）オージーケーカブト SHUMA SKALION（フラットブラックレッド）

インナーパッド表地に繊維上の細菌の増殖を抑制するデオファクターの「制菌加工」を採用。インカム取り付けを考慮した専用取り付けスペースも設置されているほか、使いやすい眼鏡対応チークパッド、Kabuto独自の特許システム「ウェイクスタビライザー PAT.」、ワンタッチタイプのマイクロラチェットバックルなどを装備している。風の巻き込みを軽減する大型のウィンドシャッターが同梱され、曇りを抑えるワイドタイプのピンロックシートが装着可能（別売）となっている。

サイズはXS（54-55cm）・S（55-56cm）・M（57-58cm）・L（59-60cm）・XL（61-62cm）の2シェル・5サイズをラインナップ。

《ヤマブキデザイン》

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