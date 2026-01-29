VW『ゴルフGTI』誕生50年記念、独ブレーメンで初代モデル2台を展示へ…ラリー仕様も

フォルクスワーゲンは、1月30日にドイツで開幕するブレーメンクラシックモーターショー2026に、初代『ゴルフGTI』を2台展示すると発表した。

【画像】初代VWゴルフGTIのラリー仕様

1976年に登場したフォルクスワーゲンのゴルフGTIは、コンパクトスポーツカーの新たな常識を打ち立てた。初代モデルは約46万台が生産され、世界中で2億5000万台以上のゴルフGTIが販売されている。

この成功を記念し、1月30日から2月1日までブレーメンで開催されるブレーメンクラシックモーターショー2026に、フォルクスワーゲンクラシックが初代ゴルフGTIを2台を展示する。展示車は1979年のマーズレッドの車体と、1983年製でオリジナルのラリーパティーナが残るブラックの車体だ。

特に1983年モデルは、英国で開催される約2400キロのクラシックカーラリー「レジョグ」を完走した車両であり、通常の市販車に近い状態での過酷な走行に耐え、その堅牢性と走行性能を証明している。短いホイールベースと十分な出力により、英国の険しい林道や田舎道を力強く走破した。

一方、1979年のマーズレッドモデルは希少な良好な保存状態であり、最高速度182km/hを誇った当時のスポーツ性が感じ取れる。両車はブレーメンクラシックモーターショー2026のホール5、ブースD08で一般公開される予定だ。

同展示会にはアウディトラディションやフォルクスワーゲン商用車のクラシック部門も参加し、自動車の歴史に触れる貴重な場となる。例年約5万人の来場者が見込まれている。