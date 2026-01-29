ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

VW『ゴルフGTI』誕生50年記念、独ブレーメンで初代モデル2台を展示へ…ラリー仕様も

1983年製VWゴルフGTI初代のラリー仕様
  • 1983年製VWゴルフGTI初代のラリー仕様
  • 1983年製VWゴルフGTI初代のラリー仕様
  • 1983年製VWゴルフGTI初代のラリー仕様
  • 1983年製VWゴルフGTI初代のラリー仕様
  • 1983年製VWゴルフGTI初代のラリー仕様
  • 1983年製VWゴルフGTI初代のラリー仕様
  • 1983年製VWゴルフGTI初代のラリー仕様

フォルクスワーゲンは、1月30日にドイツで開幕するブレーメンクラシックモーターショー2026に、初代『ゴルフGTI』を2台展示すると発表した。

【画像】初代VWゴルフGTIのラリー仕様

1976年に登場したフォルクスワーゲンのゴルフGTIは、コンパクトスポーツカーの新たな常識を打ち立てた。初代モデルは約46万台が生産され、世界中で2億5000万台以上のゴルフGTIが販売されている。

この成功を記念し、1月30日から2月1日までブレーメンで開催されるブレーメンクラシックモーターショー2026に、フォルクスワーゲンクラシックが初代ゴルフGTIを2台を展示する。展示車は1979年のマーズレッドの車体と、1983年製でオリジナルのラリーパティーナが残るブラックの車体だ。

特に1983年モデルは、英国で開催される約2400キロのクラシックカーラリー「レジョグ」を完走した車両であり、通常の市販車に近い状態での過酷な走行に耐え、その堅牢性と走行性能を証明している。短いホイールベースと十分な出力により、英国の険しい林道や田舎道を力強く走破した。

一方、1979年のマーズレッドモデルは希少な良好な保存状態であり、最高速度182km/hを誇った当時のスポーツ性が感じ取れる。両車はブレーメンクラシックモーターショー2026のホール5、ブースD08で一般公開される予定だ。

同展示会にはアウディトラディションやフォルクスワーゲン商用車のクラシック部門も参加し、自動車の歴史に触れる貴重な場となる。例年約5万人の来場者が見込まれている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

VW ゴルフ（Golf）

VW フォルクスワーゲン（Volkswagen）

★イベント開催予定

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES