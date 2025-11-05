ベントレーとスタインウェイ&サンズ、限定ピアノと『フライングスパー・スピード』発表…職人技を競う

ベントレーとピアノメーカーのスタインウェイ&サンズ(STEINWAY & SONS)は、最高レベルの職人技、デザイン、革新性を祝う特別なコラボレーションを発表した。

【画像】限定ピアノと『フライングスパー・スピード』

ドイツのハンブルクで開催されたイベントで、特別仕様のベントレー『フライングスパー・スピード』と、限定生産ピアノ「スタインウェイ・グランドピアノ」が披露された。これは世界的に有名な2つのブランドによるパートナーシップの集大成という。

ラグジュアリー界の2大ブランドが結束し、ベントレーは先駆的なピアノメーカーのスタインウェイ&サンズとパートナーシップを組み、職人技、精密性、個性、そして時代を超越したデザインにおける長い伝統と卓越性を共有することを示した。

ハンブルクにあるスタインウェイの工場で初公開されたベントレーのフライングスパー・スピードは、ウルトラパフォーマンス・ハイブリッドV8エンジンを搭載し、アークティック・ホワイトのボディにピアノ・ブラック・ベニアのインテリアで仕上げられている。この叙情的なデザインの組み合わせは、スタインウェイの印象的な新しいウルトラブラックとウルトラホワイトの限定グランドピアノを反映している。

このコラボレーションはモノクロームの祝福であり、両ブランドの顧客に好まれるパレットであり、ラグジュアリーの世界では「より少ないことがより多い」ことを思い起こさせる。

スタインウェイの伝説的なグランドピアノの現代的解釈として、各限定エディションシリーズは「モデルBコンサート・グランド」18台と「モデルDコンサート・グランド」8台が用意されている。ドイツ・ハンブルクで生産されるこれらの希少エディションは、現代的なエッジを持つ精密性、革新性、デザインへのスタインウェイの献身を体現し、卓越した芸術性を重視するピアニストやコレクターにアピールしている。

ベントレーとスタインウェイのコラボレーションはデザインを超えて広がり、両ブランドは最近の相互工場見学を通じて木工とベニア技術の専門知識を共有している。この知識交換は、コンサートホールでも開放的な道路でも、世代を超えて愛される作品を創造するために、それぞれがどのように技術と職人技を適用しているかを強調している。

ハンブルクでの今日の発表に続き、黒と白のトリオ（ベントレー・フライングスパー・スピードと2台のウルトラブラック・ウルトラホワイト・スタインウェイ・グランドピアノ）は、両ブランドの共通顧客向けの一連のコンサートのためにヨーロッパをツアーする予定だ。