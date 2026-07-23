【ベントレー ベンテイガ スピード 新型試乗】「至極の時」が波のように次から次へと押し寄せてくる

ベントレー・ベンテイガ スピード（4WD/8AT）【試乗記】

「ベントレー・ベンテイガ」に最上級グレードの「スピード」が登場。ブランドの在り方をストレートに伝える名称のトップパフォーマンスモデルだが、従来型との最大の違いはその心臓部にV8エンジンが積まれていることだ。およそ不満のあろうはずもないが、最新モデルの仕上がりをリポートする。

W12時代の終わり

ベントレー・ベンテイガのフラッグシップモデルであるベンテイガ スピードのエンジンが、12気筒から8気筒になったなどと聞くと、自分なんかは自動的に“VR6”という言葉がぼんやりと浮かんできてしまい「年を取ったな」と深いため息をつく。

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VR6はフォルクスワーゲン（VW）が開発した狭角のV6で、そのバンク角はわずか15度。ゆえに通常のV6であれば片バンクごとにそれぞれシリンダーヘッドを配置するが、VR6は1つのシリンダーヘッドでまかなう。これにより、6気筒でありながら4気筒並みのコンパクトなサイズが実現できた。いっぽうで、熱がたまりやすかったり吸排気効率が悪かったり整備性がよくなかったりなど、デメリットも散見された。

このVR6を2つくっつけたのが“W12”である。V6を縦につなげて12気筒にするのが一般的だった時代に、W12はVR6を72度の角度で横につなげ、つまり3気筒×4バンクという複雑な構造を持つ極めてコンパクトな12気筒エンジンとなったのである。しかし、コンパクトになっているのはV8並みの全長くらいで、扇のように横方向に広がってしまうため、補機類と合わせて結局エンジンルーム内にぎっしりと詰め込まれていた。

このW12を搭載していたのが従来型ベンテイガ スピードだったのである。ところが、W12は2024年に生産を終了。それに代わって4リッターのV8ツインターボエンジンが搭載されることになったのが、最新型のベンテイガ スピードである。ちなみに、いまでもV12を持っているのはフェラーリとメルセデス、そしてロールス・ロイスとアストンマーティンという2つの英国メーカーである。

「スピード」はベントレーのトップパフォーマンスモデルのみに与えられる特別な名称だ。

W12よりも強力なパワースペック

フラッグシップモデルには最上級のエンジン（＝V型12気筒）を、という時代は終焉（しゅうえん）に向かっていると言わざるを得ない。ロールス・ロイスに提供しているBMW製のV12は、2028年に施行予定のユーロ7をクリア済みのようだけれど、大きく重くコストもかかるV12が未来永劫（えいごう）にわたって安泰というわけにはいかないだろう。どこかのタイミングで代替機に切り替えなくてはならず、ベントレーは今回それに踏み切ったということだ。ちょうどいまさっき、ベントレーから「アーバンラグジュアリーSUV、ベントレー初のEVの『トルカル』を9月23日に発表」というプレスリリースが届いたので、そういう背景もあったのかもしれない。

ベンテイガ スピードに搭載されることになった4リッターのV8ツインターボは、ご存じのようにVWグループで広く共有されているユニットで、ポルシェの「カイエン」や「パナメーラ」、ランボルギーニの「ウルス」などが同系統のエンジンを採用している。そうはいっても「V12」には最高峰のエンジンという強い記号性がある。4気筒減ってしまっても従来のW12に見劣りしないよう、最高出力はW12の635PSから650PSに引き上げられており、0-100km/hも3.9秒から3.6秒に短縮されている。スペックの数値だけでなく、動的性能でもW12をしのぐフラッグシップにふさわしいV8ツインターボである、という大義を守っている。最大トルクは850N・m、最高速は310km/hと公表されているが、このエンジンはいまでは極めて稀有な存在となってしまった、電動化されていない純内燃機でもある。

「コンチネンタルGT」「フライングスパー」ともどもこれまで「スピード」には6リッターW12エンジンが積まれてきたが、最新モデルではいずれもV8エンジンに置き換えられている（「ベンテイガ」以外はプラグインハイブリッド）。

まさにケタ違い

ベンテイガ スピードの試乗は、たまたま「ロールス・ロイス・カリナン」や「アストンマーティン・ヴァンキッシュ」に乗った直後だった。この3台に共通するのは英国車であることと、室内がいまだに機械式スイッチだらけということである。もちろん、センターにはタッチ式ディスプレイが置かれているのだけれど、積極的に機械式スイッチを減らしていこうという姿勢はみじんも感じられない。そしてたいていの機械式スイッチの周りには、クロームの装飾が施されている。この“キラキラ”が、室内に得も言われぬ高級感を漂わせる一因になっているのは間違いない。これをやりたいがために、機械式スイッチを残しているのだろうかと勘ぐりたくもなる（たぶんそうだろう）。

われわれが取材で使わせていただくメディア向け試乗車の室内には、仕様書と呼ばれるものが入っている。その個体のスペックや本体価格、そして装着されているオプションの一覧などが表記されている。信号で止まったときに、助手席に置いてあった仕様書をチラ見したら、オプションの総額が138万円と見えた。「まあそんなもんだよな」と納得してまた走りだしたものの、なんだかゼロの数が多かったような気がした。まさかとは思ったけれど、パーキングに止めてあらためてよく見たら、1385万3300円だった。最も高額なのは「ベンテイガスタイリングスペシフィケーションwithアクセント」というエクステリアのパッケージオプションで、リアスポイラーなどのエアロパーツとアクセントの差し色が含まれて228万9800円、23インチのホイールだけでも187万2350円である。この調子であれこれ選んだいったらあっという間に1000万円を超えるわけである。

ドライブモードはデフォルトの「B（ベントレー）」と「コンフォート」「スポーツ」「カスタム」の全4種類。スポーツモードはよりアグレッシブな走りが楽しめるように特性が変更されている。

重いのに重く感じない

豪華で華やかな内外装に包まれた空間でのドライブは、至極の時が波のように次から次へと押し寄せてくるような感じである。動力性能にせよ操縦性にせよ乗り心地にせよ、モノが動くときの動的質感がいずれも良質だ。2.5tを超える車両重量や300kg近くフロントのほうが重い重量配分など、質量に関する物理的要件はV8ツインターボのパワーで完全に相殺される。スロットルペダルの動きに対するレスポンスに遅れはなく、静々と滑らかで猛烈な加速感をいつでも直ちに披露する。動力性能の観点からすれば、これなら電動化によるモーターのサポートは必須ではないという説得力がある。もちろん、燃費性能まで考慮すれば電動化は一助になるけれど、この質量とボディーサイズにしては、今回のトータル燃費はそれほど悪くなく、高速巡航時には10km/リッターを超えることもあった。

右や左へステアリングを連続的に切るような場面でも、ばね上の動きはきちんと制御されていて、ピッチとロール、ヨー方向への動きが大きすぎたり緩慢だったり唐突だったりすることもない。クルマが向きを変えるという動きにも、つくり手側の意志が感じられる質感の高さがにじんでいた。

同行してくれた編集部のFさんが「なんだかとってもいいクルマに乗っている感じがするんですよね」と漏らしたけれど、こういうクルマの印象を見事に言い得ていると思う。加えて、同じプラットフォームやパワートレインを共有するポルシェやランボルギーニとは明らかに異なる、ベントレー独自の世界観がそこにちゃんと成立している。きっと「総額約5000万円もするんだから当たり前でしょ」なんて無粋なことを言ってはいけないのだ。

（文＝渡辺慎太郎／写真＝山本佳吾／編集＝藤沢 勝／車両協力＝ベントレーモーターズ ジャパン）

後輪操舵が標準装備になったのもトピック。全長5mを超える大型SUVでありながら、小さなコーナーでもファントゥドライブを味わえる。

テスト車のデータ

ベントレー・ベンテイガ スピード

ボディーサイズ：全長×全幅×全高＝5144×1998×1728mm

ホイールベース：2995mm

車重：2470kg

駆動方式：4WD

エンジン：4リッターV8 DOHC 32バルブ ツインターボ

トランスミッション：8段AT

最高出力：650PS（478kW）/6000rpm

最大トルク：850N・m（86.7kgf・m）/2250-4500rpm

タイヤ：（前）285/35ZR23 107Y XL／（後）285/35ZR23 107Y XL（ピレリPゼロ）

燃費：--km/リッター

価格：3408万円／テスト車＝4880万8230円

オプション装備：カーペットオーバーマットへのコントラストバインディング（5万0340円）／マリナーレンジ＜ソリッドアンドメタリック＞（172万2770円）／アニメメーテッドウエルカムランプbyマリナー（37万5760円）／4＋1シート（183万0900円）／ベンテイガブラックラインスペシフィケーション（106万9050円）／ブラックルーフ＆ルーフレール（51万6460円）／チタンスポーツエキゾーストシステム（139万7720円）／ディープパイルオーバーマット＜フロント＆リア＞（9万0600円）／バッテリーチャージャー＜日本用アダプター＞（2万0590円）／ムードライティング（7万5870円）／バレーキー（4万5290円）／ネイムフォーベントレー（132万7740円）／ベンテイガスタイリングスペシフィケーションwithアクセント（228万9800円）／カーボンファイバーフェイシア＜センターコンソール＆ドアウエストレール＞（60万9040円）／マリナーカラースペシフィケーション（46万0490円）／ダイナミックスペシフィケーションwith 23インチブラックペイントホイール（187万2350円）／セルフレベリングホイールバッジbyマリナー（9万8530円）／ピラーボックスレッドペイントベニアキャリア（87万4930円）

テスト車の年式：2026年型

テスト開始時の走行距離：2015km

テスト形態：ロードインプレッション

走行状態：市街地（2）／高速道路（7）／山岳路（1）

テスト距離：275.7km

使用燃料：46.0リッター（ハイオクガソリン）

参考燃費：6.0km/リッター（満タン法）／6.9km/リッター（車載燃費計計測値）

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