ベントレー『ベンテイガ』に「X コンセプト」、オフロード性能を強化…650馬力のV8ツインターボ搭載

ベントレーは、オーストリアのツェル・アム・ゼーで開催されたFATインターナショナル・アイスレースにおいて、SUV『ベンテイガ』をベースにした「ベンテイガ X コンセプト」を発表した。

【画像】ベントレー・ベンテイガの「X コンセプト」

同モデルは、未来のオフロードモデル開発に向けた検証と意見収集を目的に開発されたコンセプトカーで、FATインターナショナルとの新たな複数年パートナーシップのスタートを記念する一台でもある。

ベンテイガ X コンセプトは、「ベンテイガ スピード」をベースに開発されており、650馬力を発揮する4.0リッターV8ツインターボエンジンを搭載している。恒久四輪駆動システムと8速トランスミッションを組み合わせ、エアサスペンションに加えて、ベントレー独自の48V電動アクティブ・アンチロール制御システムであるベントレー・ダイナミック・ライドも採用されている。

一方で、そのスタンスと存在感は大きく刷新された。Brixton社の専門技術により製造された鍛造ワンピース構造の22インチホイールリムに、大径のオフロードタイヤを装着。トレッド幅は120mm拡大され、走行安定性が向上している。

さらに、サスペンションストロークと最低地上高を確保するため、車高は55mm引き上げられた。これらのアップデートに対応するため、ホイールアーチも外側へ40mm拡張されている。その結果、渡河性能は550mm以上、最低地上高は約310mmを確保している。

ベンテイガ X コンセプトのエクステリアは、機能性を重視した設計となっており、ルーフ上には収納スペースと4基のスポットライトを装備。より長距離のオフロードアドベンチャーを可能にしている。

コンセプトモデルでは、追加の積載能力を象徴するものとして、FATカーティングリーグで使用されているバンビーノサイズの電動ゴーカートをルーフ上に積載している。これらの装備により、ベンテイガ X コンセプトの全高は2.49メートルとなる。

車両後方には、アクラポヴィッチ製チタンスポーツエキゾーストが引き続き印象的な存在感を放つほか、フロントにはツインの牽引フック(トーイングアイ)が追加されている。

FATインターナショナル・アイスレースは、車がカルチャーの中で果たす役割を称えるフェスティバルであり、自動車の卓越性に情熱を注ぐ人々が世代を超えて集うイベントだ。ユニークなレーシングプログラムとして、さまざまなクラスの競技に加え、スキージョアリングの混合クラスや、希少でエキゾチックな車両の展示なども行われる。

ツェル・アム・ゼーへのベントレーの参加は、FATインターナショナルとの3年間にわたるパートナーシップの始まりを象徴するものだ。今後ベントレーは、2月末に米モンタナ州ビッグスカイで開催されるアイスレースや、今年後半にオーストリアのFATマンケイで予定される24時間イベントにも車両を展開していく。

《森脇稔》

