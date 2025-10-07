ベントレー『ベンテイガ』、移動コーヒースタンドに…「Joe & The Juice」と提携

ベントレーは、プレミアムコーヒー&ジュースブランド「Joe & The Juice」と新たなグローバルパートナーシップを結び、特別仕様の『ベンテイガ』を初公開した。

【画像】ベントレー『ベンテイガ』の移動コーヒースタンド仕様

このパートナーシップのテーマはコミュニティで、コーヒー、カルチャー、クラフツマンシップの価値を分かち合う取り組みとなる。

ベントレーのビスポーク部門のマリナーは、専用のグラインダー、エスプレッソマシン、冷蔵庫を搭載した特製モバイル・コーヒーバーを設計。ベンテイガを世界で最もラグジュアリーな「走るコーヒーカー」へと進化させた。走行中でもバリスタ水準のパフォーマンスを発揮し、ベントレーのインテリア同様、細部まで磨き抜かれたこだわりで極上の一杯を提供する。

エクステリアはベントレーグリーンとジョーのシグネチャーピンクで彩られ、両ブランドのエンブレムを融合したデュアルインシグニアを採用。インテリアはレザーで覆われ、グリーンのパネルにピンクのアクセントを効かせている。

停車時には装置がスライドアウトしてエスプレッソを提供し、走行中はシームレスに収納される。都市やカルチャーの場でコミュニティをつなぐ親密なひとときを演出し、次なる目的地へと軽やかに走り出す。

ベンテイガは、西ロンドンのクラシックカーとスーパーカー文化の発信地「デューク・オブ・ロンドン」にて初披露された。愛好家や顧客、メディアが集い、限定コラボレーショングッズも公開されたこのイベントは、車と人、人と人とを結びつける特別なひとときとなった。

今後、ベントレー×Joe & The Juiceベンテイガは、カルチャー、ライフスタイル、デザインの祭典を巡る国際ツアーへと出発する。世界各地で「コーヒーと車を囲んだ会話」を生み出しながら、旅を続けていく。今回の披露は、2026年に予定される本格的なパートナーシップ始動に向けた先行プレビューとなった。