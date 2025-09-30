ベントレーのSUV『ベンテイガ』専用、ペットアクセサリーコレクション発表…特注ドッグガードなど

ベントレーは、大型SUV『ベンテイガ』専用の新たなペットアクセサリーコレクションを欧州で発表した。ペットと飼い主の安心・快適な移動を目指したハンドクラフトのアイテム群だ。

このコレクションは、特注のドッグガード、バンパープロテクター一体型のキルティング仕様ラゲッジライナー、リアシート用プロテクションカバー、キルティングドアカード付きシートエクステンダーなどをラインアップ。ペットと荷物を分ける可動式ディバイダーを備え、安全性を高めたのが特徴だ。

防水性と耐久性を併せ持つキルティング・ロードスペースライナーは、毛や泥による車内汚れ防止と車体キズの予防に貢献。リアシート用のプロテクションカバーはシートベルトやISOFIXに対応しつつペットに快適な空間を提供する。

また、全天候型のフロアマットやラゲッジマットも用意し、泥や砂で汚れても清掃が容易だ。加えて、ルーフレールクロスバーを用いて荷物をルーフに積載することで、後部座席やラゲッジをペット専用スペースにできる。

安全面では、ベントレーのドライブビジョンシステムにより高解像度の前方・後方映像記録が可能で、ペットと人の双方の安全を確保する。すべてのアクセサリーはベントレーの誇る卓越したクラフツマンシップで丁寧に作られ、ベンテイガの内装と調和の取れたラグジュアリーな仕上がりとなっている。

この発表により、ベントレーは自動車ブランドとしての枠を超え、ペットも含めた家族全体に贅沢なライフスタイルを提供する姿勢をさらに強めた。ベントレーホームやレジデンス、体験プログラムに続き、新たな暮らしの選択肢となる。