ベントレー『ベンテイガ』、「シャレー・エディション」発表…専用ボディ色は塗装に60時間

ベントレーは、SUV『ベンテイガ』の特別仕様車「ベンテイガ EWB シャレー・エディション」を欧州で発表した。コンテンツクリエイターのグシュタード・ガイとのコラボレーションによる1台だ。

【画像】ベントレー・ベンテイガ EWB シャレー・エディション

このモデルは、ベントレーのビスポーク部門マリナーと、ソーシャルメディアパーソナリティのグシュタード・ガイが共同制作した。

ベントレー・ベンテイガ EWB シャレー・エディション

テーマは「究極のアルパインラグジュアリー」。アルプスの高級山岳リゾートに着想を得た、温かみのある包み込まれるようなインテリアを採用した。移動中でも自宅やシャレーで過ごすような快適性を目指したという。

インテリアでは、4座のコンフォートシート、上質なサドルレザー、ツイードディテール、ダイヤモンドキルト加工に加え、「リキッドアンバー」オープンポアウッドヴェニアを採用した。

オーディオは最高峰仕様の「Naim for Bentley」を搭載。さらに「ファイヤーグロー」アクセントや、グシュタード・ガイのエンブレム、専用シャレーグラフィックをシートインサートやフェイシアパネルにレーザーエッチングなどで配置した。

ベントレー・ベンテイガ EWB シャレー・エディション

エクステリアでは、専用色「ライト・チューダー・グレー」を採用する。約60時間をかけて手作業で仕上げた。ブロンズ仕上げのスタイリング・スペシフィケーションに加え、ロワートリムには「ファイヤーグロウ」のピンストライプを施した。

フロントフェンダーには「Chalet Edition」専用バッジを配置し、専用トレッドプレートも装備する。オーナー向けにはサドルレザー製の専用ブーツプロテクターも用意した。

なお、ベンテイガ EWB シャレー・エディションは、ベントレー マリナー限定で展開される。